Volley, Serie D. In casa Tweener Andora concentrazione sempre alta, Giachello: "Ogni gara con la massima serietà e determinazione"

Prosegue incessante la marcia del Tweener Andora che con la vittoria di sabato allunga ancora in classifica. La squadra di coach Ammendola non fa sconti a nessuno, tanto meno al fanalino di coda del Controcorrente NLP. Domenica prossima sarà sfida all’insidiosa Cogovalle e la dirigente Valentina Giachello tiene tutte sul pezzo:

“Terza partita del girone di ritorno contro una squadra che nonostante abbia pochi punti in classifica si è dimostrata combattiva e organizzata. La vittoria passa sempre dagli allenamenti della settimana, che a prescindere dalla posizione nella graduatoria, devono essere sempre affrontati con la massima serietà e determinazione”.

Sono 11 i punti di vantaggio sulle inseguitrici, ma la concentrazione resta massima: “Mancano sei partite alla fine, 18 punti in palio che lasciano ancora tutto aperto. Non dobbiamo staccare la spina, ma anzi, continuare con questa grinta perché solo così possiamo raggiungere quello che stiamo sognando. Pensiamo partita per partita, quando la matematica ci sorriderà allora potremmo essere più tranquille, fino al quel punto testa bassa e pedalare”.