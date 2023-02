Calcio, Sampierdarenese. La vittoria di Legino non scompone Pittaluga: "Playoff una ciliegina. Gli arbitri? Se ne parli meno e si giochi di più" (VIDEO)

Non ci sono dubbi sul nome della squadra rivelazione del girone A di Promozione: dopo la vittoria nel testa a testa in Prima Categoria con il Savona, la Sampierdarenese si sta godendo un piazzamento playoff del tutto meritato per la costanza di rendimento dimostrata soprattutto negli ultimi mesi.

Anche al Ruffinengo di Legino i genovesi hanno ottenuto i tre punti, al termine di una partita combattuta e tirata. Il presidente Pittaluga ha voluto anche affrontare la tematica arbitrale dopo le polemiche, nei vari campionati, di queste settimane.