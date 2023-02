Calcio, Vado. Didu prende nuove misure al Vado, buoni segnali dalla difesa a tre (VIDEO)

E' un nuovo vestito quello che sta cucendo Marco Didu attorno alla fisionomia del Vado.

Qualche spunto lo si era intravisto al Chittolina già nei primi undici minuti contro la Castellanzese, confermati poi a Chieri e ovviamente anche nella prosecuzione del match contro i neroverdi di Mazzoleni.

Il nuovo assetto proposto, il 3-4-1-2 con Capra in zona centrale a sostegno delle due punti, accompagnato da una buona intensità (soprattutto nel primo tempo), ha infatti permesso di limitare in maniera importante il tridente dei lombardi (composto tra l'altro da giocatori come Ibe e Cocuzza) grazie anche alla costante pressione dei braccetti (Ropolo e Tinti) sui giocatori avversari.

Un uno contro uno costante, abbinato a una buona distanza tra i reparti venuta meno solo nel finale del primo tempo e nei primissimi minuti della ripresa.

Fondamentale l'apporto in pressione dei due attaccanti (a Lo Bosco e Di Renzo a livello di generosità si possono fare pochi appunti), seppur ci sia ancora margine per aumentare la qualità in fase di possesso palla.

Tutti fattori condivisi da Didu, pronto a ringraziare la squadra per la disponibilità al cambiamento e a sottolineare come la giusta dose di equilibrio sia necessaria nell'arco dell'intera stagione.

Ecco al riguardo il pensiero del mister nella conferenza post partita: