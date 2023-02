Genova Beach Soccer. Varato il nuovo assetto tecnico, entra nei quadri anche l'ex ds del Vado Davide Sonetti

La società Genova Beach Soccer comunica di aver affidato la responsabilità dell’Area Tecnica della prima squadra maschile al Signor Davide Sonetti che assume anche la carica di Direttore Sportivo.

Sonetti trentacinque anni nato a Genova è uno dei dirigenti emergenti che più si è messo in luce in questi ultimi anni in Liguria e non solo, viste le sue esperienze in Serie D con Ligorna e Vado.

Come già comunicato in precedenza per la parte Femminile il responsabile dell’Area tecnica e organizzativa sarà il Sig Francesco Maisano ruolo che lo ha già visto protagonista la passata stagione, mister confermato Nicolò Rossetti con il suo collaboratore Daniele Brema ed il preparatore dei portieri Alessandro Giovinazzo.