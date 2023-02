Calcio. Eccellenza: la 21^ giornata parte dal "San Carlo", la webcronaca diretta di Voltrese-Albenga

VOLTRESE - ALBENGA 2-2 (1' Grigò, 25' Lobascio - 53' Anselmo, 66' Sogno)

75' continua a collezionare angoli l'Albenga, questa volta ha la meglio la difesa genovese, schiacciata nella propria metà campo dalla squadra di Buttu

72' scontro aereo tra Severi e Barisone, necessario l'intervento delle due panchine per medicare i due giocatori

70' giallo per Lobascio, ottima fin qui la gestione della gara da parte del signor El Bouazaoui di La Spezia

69' monologo ingauno in questa ripresa, è tutta un'altra musica rispetto al primo tempo.

66' IL PAREGGIO DELL'ALBENGA! Maestoso stacco aereo di Sogno sul primo palo, grande girata aerea sul corner battuto da Grandoni. Parità ristabilita, ora i bianconeri ci credono

65' viene cercato parecchio Anselmo, che porta a casa l'ennesimo corner del match

63' terzo cambio per Sciutto: fuori Grigò, spazio a Severi

62' Lobascio si libera bene della marcatura di Moi, scavetto dalla lunga distanza che non sorprende Scalvini. Si aprono spazi interessanti per le ripartenze della Voltrese, che bada soprattutto a difendere il vantaggio in questa fase

59' Sogno in profondità per De Sousa, Canciani in uscita bassa chiude lo specchio al centravanti bianconero

58' Bettati per Porrata, secondo cambio tra le file gialloblu

55' De Sousa di testa non trova lo specchio, ma è un'altra Albenga rispetto al primo tempo. Ammonito intanto il portiere genovese, il direttore di gara non tollera eccessive perdite di tempo

54' Sciutto corre ai ripari inserendo Owusu al posto di Moretti.

53' ANSELMO RIMETTE IN CARREGGIATA L'ALBENGA! Diagonale vincente che trafigge Canciani, svantaggio dimezzato, 2-1 al "San Carlo"

51' ammonito anche Grandoni, piede troppo alto nel contrasto con un avversario

49' giallo per Moi, intervento in ritardo su Moretti se non andiamo errati: il sole dritto in faccia non aiuta a identificare con esattezza ogni giocatore

47' Barisone a centimetri dal 2-1, colpo di testa a botta sicura dal limite dell'atra piccola, il pallone sibila alla sinistra di Canciani e termina sul fondo

46' si riparte con altri due cambi tra le file bianconere: dentro Moi e G. Graziani per De Benedetti e Garibbo

SECONDO TEMPO

Duplice fischio del direttore di gara, è 2-0 per la Voltrese sull'Albenga, tra poco il racconto della ripresa

44' Gibilaro dal fondo trova De Sousa al limite dell'area piccola, girata di prima intenzione facile e centrale per la presa di Canciani. Massimo sforzo offensivo degli ingauni nel tentativo di dimezzare lo svantaggio prima dell'intervallo

42' la prima vera occasione dell'Albenga sui piedi di Sogno, che salta Canciani in uscita, ma viene poi frenato dal prodigioso ripiegamento di Iraci

41' Lobascio di testa arriva per primo su un traversone morbido dalla destra di Carta, pallone alto

39' Fontana soffia la sfera a T. Graziani e si invola a sinistra, ci mette una pezza Gargiulo che fa ripartire i suoi

33' Buttu mischia subito le carte: fuori Trofo e Scarrone, dentro Barisone e Sogno, è quasi un 4-2-4 con Anselmo e T. Graziani larghi e il tandem offensivo composto da De Sousa e l'ex Finale

31' Albenga vulnerabile nel reparto difensivo, ogni volta che la Voltrese si affaccia nella metà campo avversaria si avvicina minacciosamente dalle parti dello specchio bianconero

30' fermato in offside Canovi, lanciato praticamente a tu per tu con Scalvini, protesta la panchina genovese

28' giallo per Canovi, primo cartellino della gara

27' sulle ali dell'entusiasmo la formazione di Sciutto, che guadagna anche il primo tiro dalla bandierina, ci pensa De Sousa sul primo palo a liberare i sedici metri

25' LOBASCIO! RADDOPPIA LA VOLTRESE. Canovi illumina, il numero nove realizza, grande giocata dei padroni di casa che si portano sul 2-0, strada in salita per l'Albenga

21' situazione panchine: Sciutto immobile osserva con attenzione la prova dei suoi, Buttu cerca di telecomandare la squadra all'interno del rettangolo verde

20' sta comunque alzando in baricentro l'Albenga, Grandoni dalla bandierina non trova l'incornata delle torri bianconere

19' ancora Grigò, questa volta a suggerire per Guarco, diagonale mancino che sfiora il palo, ma era tutto fermo per una posizione di offside dell'ex Savona

16' secondo tiro dalla bandierina a favore dell'Albenga, Scarrone in acrobazia non riesce ad imprimere forza al pallone, Canciani controlla

15' la sensazione è che la formazione bianconera debba ancora trovare le giuste misure in campo, sicuramente più stretto rispetto al "Riva"

13' nel 3-5-2 di Buttu non c'è Santiago Sogno, inizialmente in panchina. Al suo posto De Sousa con T. Graziani a supporto

11' punizione di Moretti dalla trequarti destra, torre di Guarco sul secondo pallo e sfera raccolta dal numero uno ingauno.

6' colpita a freddo la formazione di Buttu, che cerca di riorganizzare subito le idee. Al "San Carlo" massiccia presenza di tifosi bianconeri per questo anticipo del 21° turno

1' VOLTRESE SUBITO IN VANTAGGIO! Grigò sorprende l'Albenga con una conclusione potente all'interno dei sedici metri, nulla da fare per Scalvini.

Si parte! Padroni di casa in completo gialloblu, tradizionali colori bianconeri per la formazione ingauna.

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VOLTRESE: Canciani, Carta, Cecon, Porrata, Iraci, Guarco, Canovi, Moretti, Lobascio, Grigò, Fontana

A disposizione : Secondelli, Pittaluga, Bettati, Scalzi, Coulibaly, Owusu, Bianchino, Severi, Bruno

Allenatore : Massimo Sciutto

ALBENGA: Scalvini, Gibilaro, De Benedetti, Trofo, Scarrone, Gargiulo, Garibbo, Grandoni, De Sousa, Graziani T., Anselmo

A disposizione : Radu, Barisone, Graziani G., Moi, Mastrippolito, Beluffi, Mariani, Favara, Sogno

Allenatore : Pietro Buttu

Arbitro: El Mahdi El Bouazaoui di Chiavari

Assistenti: Manuela Sciutto di Novi Ligure - Alessandro Cantoni di Chiavari