Calcio, Tornei Estivi. Il Trofeo Città di Albenga si sposta al Sacro Cuore. Emanuele Scorsone: "Rose da 150 punti per avere ancora più qualità!"

“Dopo tanti riscontri positivi avuti negli ultimi anni - racconta Scorsone - reputavamo giusto poter puntare ad alzare l’asticella della competizione. I punti a disposizione per la formazione delle rose saranno ben 150, garantendo così un tasso qualitativo davvero elevato per tutto l’arco del torneo.

Ringrazio fin da subito la Parrocchia del Sacro Cuore e la San Filippo Neri Yepp Albenga per il livello di collaborazione che sono riusciti a instaurare con noi fin da subito, mettendoci a disposizione una struttura eccellente in pieno centro ad Albenga.

Come sempre l’ingresso del pubblico sarà gratuito, con un’ampia area ristoro per permettere a chi ci verrà a trovare di trascorrere delle belle serate all’insegna dello sport, dell’amicizia e della convivialità.

Infine ci tenevo a ringraziare il Vadino: per motivi logistici e burocratici non è stato possibile rinnovare la collaborazione per la prossima estate, dopo gli ottimi riscontri dell’anno scorso, ma sono convinto che presto ci sarà l’opportunità per organizzare insieme nuovi eventi”.