Calcio. Eccellenza: trasferte genovesi per Cairese e Finale, la Lavagnese va a Busalla per portarsi a -9 dall'Albenga

Con l’anticipo di ieri pomeriggio al "San Carlo" di Voltri, che ha visto frenare la corsa dell'Albenga, bloccata sul 2-2 da un'ottima Voltrese, la domenica di Eccellenza si concentrerà sulle sfide che mettono in palio punti pesanti in chiave secondo posto e in ottica salvezza.

La Lavagnese vuole innanzitutto puntellare la piazza d’onore (e perchè no, avvicinare gli ingauni portandosi a -9 con tredici partite ancora in calendario), nella difficile trasferta contro il Busalla, mentre la Cairese non avrà sicuramente vita facile contro la Genova Calcio dell’ex Maisano. Sempre in alto anche la neopromossa Forza E Coraggio, ormai qualcosa in più di una semplice rivelazione: la squadra spezzina farà rotta a ponente contro il Taggia di Biolzi, alla terza gara in una settimana dopo l’1-1 di mercoledì nel recupero con il Campomorone. Ancora a corrente alternata il rendimento dell’Imperia, ospite dell’Athletic Albaro in attesa di tuffarsi nella fase nazionale della Coppa Italia di categoria.

Capitolo Finale: per la formazione di Balleri si fa sempre più calda la rincorsa salvezza e la trasferta odierna sul campo del Rivasamba rappresenta un altro snodo cruciale per le ambizioni dei giallorossi.

A chiudere il cerchio Campomorone-Arenzano, ancora in corsa per il secondo posto, Sestrese-Canaletto e Rapallo-Baiardo.

Il programma: