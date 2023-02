Calcio. Prima Categoria A: Aurora-San Francesco Loano il clou del 18° turno, nel girone B prosegue il testa a testa a distanza tra Q&V e Pra

A due terzi del campionato i punti iniziano a diventare sempre più pesanti.

Lo sanno bene tutte le squadre protagoniste dei due gironi ponentini di Prima Categoria, dove continua a regnare un sostanziale equilibrio dalla vetta alla zona retrocessione.

Partendo dal girone A, sarà un’altra domenica fondamentale per le ambizioni delle prime della classe: con il Camporosso che giocherà mercoledì 8 febbraio contro l’Atletico Argentina sempre più ultima, la sfida tra Aurora e San Francesco Loano rischia di ridisegnare nuovamente i confini con i primi due posti: alle spalle dei rossoblu, il Pontelungo cercherà di tenere il passo nella trasferta sul campo della Virtus Sanremo, in attesa dello scontro diretto in programma tra due settimane.

Sempre più accesa la bagarre salvezza, dove spiccano Oneglia-Plodio e San Filippo Neri Yepp Albenga-Altarese.

Nel gruppo B, la domenica calcistica inizierà già alle 11.00 con lo scontro ad alta quota tra Pra e Masone, con il Quiliano&Valleggia capolista impegnato alle 15.00 al “Picasso”, dove riceverà la visita dell’Olimpic conoscendo già il risultato dei rivali al titolo. Albissole e Spotornese a caccia dello scatto playoff nelle trasferte contro Cogoleto e Priamar, mentre la Letimbro ospiterà al Santuario un Multedo in ottima salute.

A completare il programma Vadese-Veloce, inizialmente prevista alle 18.00 al “Chittolina” dopo Vado-Fossano, ma anticipata poi nel canonico orario delle 15.00 sul terreno del “Dagnino”.

Il programma: