Calcio, Prima Categoria B: il Masone vince a Pra, il Q&V può ipotecare il campionato

Il nuovo stop interno del Pra contro il Masone, dopo quello di due settimane fa con il Quiliano & Valleggia, ha di fatto potenzialmente posto tra le mani dei biancorossi di Ferraro la possibilità di scavare un solco quasi decisivo per la lotta al primato nel girone B di Prima Categoria.

Battendo l'Olimpic (impegno più complicato di quanto la classifica non possa dire), la capolista salirebbe infatti a +9 sulla prima inseguitrice, a sole otto giornate dal termine del campionato.

Il Masone si è aggiudicato la partita con i gol di Craviotto (su rigore) e M. Macciò, mentre nel finale i gialloneri di Odescalchi hanno accorciato con El Amraqui.

Non sono mancate le proteste per i padroni di casa, sia per la concessione del penalty al team di Cavanna che per una rete fantasma non assegnata proprio pochi istanti prima del raddoppio del Masone.

La classifica: