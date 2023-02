Calcio. Serie D, il Vado vuole salire sempre più su: al “Chittolina” arriva il Fossano fanalino di coda, spiccano anche Sestri Levante-Asti e Ligorna-PDHAE

Si è in parte arenata ieri pomeriggio la forsennata rimonta della Sanremese, bloccata sull'1-1 dal Borgosesia in uno dei cinque anticipi della 25^ giornata di Serie D.

Avrà così l'occasione di riallungare a +7 in testa alla classifica il Sestri Levante capolista, che sta attraversando un momento non così brillante ripensando ai fuochi d'artificio del girone d'andata - i rossoblu sono comunque reduci da due successi di fila dopo qualche passaggio a vuoto tra dicembre e la prima metà di gennaio - e che non troverà sicuramente il tappeto rosso nella sfida casalinga contro l'Asti, una delle formazioni più granitiche e organizzate del girone A.

Ormai distante dalla lotta per il primo posto, ma comunque in piena corsa per un piazzamento playoff, c’è sempre il Vado di mister Didu, rinfrancato dal 2-1 inflitto mercoledì alla Castellanzese e pronto ad affrontare anche il Fossano fanalino di coda: un’occasione che i rossoblu non vogliono lasciarsi sfuggire, per consolidare il quarto posto e restare in scia al Ligorna, impegnato tra le mura amiche contro i valdostani del Pont Donnaz.

In quel limbo tra centro classifica e zone nobili spicca il derby piemontese tra Gozzano e Derthona, a completare il programma Stresa-Castellanzese.

Il programma: