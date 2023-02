I Drunkerz tornano a farsi sentire: "Per il bene del nostro paese, Siccardi alla Spotornese"

"Per il bene del nostro paese, Siccardi alla Spotornese". Sono tornati a far sentire la propria voce con uno striscione affisso all'esterno del campo sportivo comunale i Drunkerz, la tifoseria organizzata della Spotornese.

Come ormai noto, dalla sua rifondazione la squadra biancazzurra è costretta a giocare le proprie gare lontano da casa. Nonostante ciò, il sodalizio in un anno è riuscito a conquistare la promozione in Prima Categoria all'esordio e sta disputando un campionato di tutto rispetto nella stagione in corso. Il tutto col suo solito seguito di tifosi.

Una passione che ora gli stessi tifosi chiedono al Comune di ricambiare facendo il possibile per riportare in vita l'impianto, ormai in degrado, di località Serra per il quale è stato approntato il progetto ma per cui al momento manca la disponibilità economica dall'ente locale.