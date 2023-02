Rugby Ligure. Senior a riposo per il Sei Nazioni, i risultati dai campionati giovanili

Questo primo fine settimana di febbraio è stato dedicato alle attività giovanili, indispensabili per programmare un futuro per qualsiasi club. E dopo le problematiche derivate dal COVID 19 in certe categorie si è concessa la possibilità, in mancanza dei numeri di atleti disponibili, di formare squadre miste, come per esempio è successo questa mattina al Carlini Bollesan. Amatori Genova e Province dell’Ovest, per l’occasione unite nello stesso team, hanno superato i pari età del CUS Genova. In questa fase di Consolidamento, quindi, si è potuto assistere ad un confronto equilibrato, combattuto con vigore ma in modo estremamente corretto, ed entrambe le compagini al termine del test hanno ricevuto dall’appassionato pubblico un meritato applauso. Intanto fra gli Under 19 l’Amatori Genova/CUS Genova ha vinto nettamente (47/5) con il Moncalieri andando in meta con Ghiglione (doppietta) Bruzzone, Tiache, F. Caponetto, Sinelli, Ben Hassine (una ciascuno), e con cinque trasformazioni di Giulio Torre ed una di Ghiglione.

U15 CUS GENOVA 22

U15 AMATORI GE/PROV. OVEST 38

Marc.p/t:7’ mt. Pisano, 19’ mt. Cerruti tr. Molinelli, 29’ mt.Seripa tr.Barabino, 34’ mt. Cerruti tr. Virieux; S/t: 6’ mt Hoxhaj, 12’ mt. Pisano tr.Barabino, 16’ mt. Maiello tr. Barabino, 18’ mt. Cafiero tr. Molinelli, 25’ mt. Hoxaj tr. Barabino.

U15 CUS GENOVA:Sivori, Clavarino, Cerruti, Molinelli, Virieux, Repetto, Monti, Deandreis, Robiglio, Pastorino, Cafiso, Ballardini, Cafiero, Battista, Ficarra, Lucifredi, Granata, Marino, La Rosa, Tassistro.

AMATORI - Pop. Menegatti, Rollando, Bottino A., Cerboni, Seripa, Bottino G., Maiello, Bussolo, Hoxhaj, Barabino, Morando. PRO.OVEST – Donato, Giacalone, Olighi, Pisano, Rendon Marquez, Ruggiero.

UNDER 19 GIRONE 1 (VII GIORNATA)

U.R.P. Alessandria – UR Riviera 18/22

Amatori Genova – Moncalieri 47/5

Unione Monferrato – Biella 40/20

Pro Recco – NRG Collegno (20/0 tav.)

VII Torino in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato punti 30, VII Torino 25, Biella (*) 20, Pro Recco (*) 15, Moncalieri 14, Amatori Genova 12, U.R.P. Alessandria 3, UR Riviera 3, NRG Collegno - 3.

(*): da recuperare

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 GIRONE 1

(RECUPERI V GIORNATA)

CUS Torino – Amatori Genova 17/40

Unione Monferrato – Parabiago 17/10

San Mauro – Province dell’Ovest ( giocano mart. 7/2 h. 18,30 D’Altorio/S.Mauro T.se arb. Grosso L.)

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 40, Province dell’Ovest e CUS Torino e Parabiago 23, San Mauro 16, Amatori Genova 15, Unione Monferrato 13, Lainate punti 1.

UNDER 15 II FASE – CONSOLIDAMENTO (XII GIORNATA)

CFFS Vespe Cogoleto – Union Riviera 36/7

CUS Genova – Amatori Genova/ Province dell’Ovest 22/38

Tutti i risultati sono da confermare dai rispettivi Giudici Sportivi.