Calcio. Enrico Sardo spezza il silenzio dopo l'esonero dalla Golfo Dianese: "Accetto la scelta della società, ma convinto che avrei salvato la squadra"

Enrico Sardo non è più da qualche giorno l'allenatore della Golfo Dianese , compagine che occupa il terzultimo posto del campionato di promozione.

La società ponentina ha deciso la scorsa settimana di sollevare dall'incarico il tecnico, tornato a Diano Marina, qualche stagione dopo la doppia grande impresa della promozione dalla Prima Categoria e la vittoria della Coppa Liguria.

"Sono arrivato a Diano Marina con il solito entusiasmo, passione e voglia soprattutto per il legame tra me e la società e non ho avuto dubbi a scegliere di ritornare. Sapevo che sarebbe stata una scelta difficile - ha sottolinea Sardo - perchè il campionato di quest'anno in Promozione è molto competitivo e le risorse del club non ci permettevano grossi investimenti.

Nonostante questo fino all'ultimo ero convinto di poter salvare la squadra, ma la società ha fatto altre scelte e a me non resta che accettarle".