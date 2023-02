Calcio, Promozione. Pietra Ligure da record, mister Pisano non vuole rilassamenti: "Dobbiamo cercare di vincerle tutte"

La capolista Pietra Ligure è un vero e proprio rullo compressore con lo scatto a quota 52 punti in testa al campionato di Promozione.

Un +11 punti sulle seconde Praese e Serra Riccò che sembra aver lanciato i biancoazzurri alla conquista della categoria superiore, dopo una serie straordinaria di 10 vittorie consecutive dopo un avvio non brillante.

"Eravamo già partiti bene in Coppa con tre vittorie su tre, poi nelle partite con Serra Riccò e Praese ci hanno tradito prima il nervosismo e la tensione - ci dichiara mister Mario Pisano - mentre a Genova invece ci siamo presentati con 4 assenze determinanti concentrate tutte nello stesso reparto. Quando abbiamo iniziato a recuperare giocatori e a spalmare gli infortuni in vari reparti (Vernice, Odasso, Dominici) inizialmente abbiamo vinto in modo risicato, mentre quando abbiamo recuperato tutti abbiamo vinto in modo largo. Spiego questo per ricordare sempre che sono i calciatori che ti fanno vincere le partite e il nostro scatto deriva da questa situazione".

Con un netto divario sulle inseguitrici il Pietra Ligure può rischiare qualche rilassamento? "No assolutamente - continua il tecnico - i giocatori, lo staff e la società condividono la stessa fame di vittorie, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite. Se capiterà un pareggio o una sconfitta la settimana dopo ripartiremo di nuovo per vincere, tutto il resto sono solo parole".

La striscia di dieci vittorie consecutive è un record, tutto partito da quel rocambolesco 3-3 interno contro il Soccer Borghetto... "Non è cambiato nulla, prima di quella partita venivamo già da 6 vittorie consecutive, abbiamo sbagliato 20 minuti contro il Soccer rimediandoli subito nella stessa partita e poi abbiamo ripreso il nostro cammino. Diciamo che nel tempo come già detto il rientro a pieno regime della rosa al completo e la consapevolezza sono cresciute a dismisura e questo ci ha permesso di giocare partite straordinarie", conclude l'allenatore dei pietresi.