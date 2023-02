Calcio. Coppa Liguria di Prima Categoria, è caccia alle semifinali: spicca Savona-Pra, al Q&V serve più di un'impresa contro il Pontelungo

Nella più che mai tormentata stagione vissuta fin qui dal Savona, l'appuntamento di questa sera nel gelo del "Santuario" (fischio d'inizio ore 21.00) rappresenta l'occasione migliore per provare a regalarsi una gioia dopo tanti bocconi amari ingoiati fin dalla scorsa estate.

Il ritorno dei quarti di finale di Coppa Liguria contro il Pra, vittorioso 1-0 nel match d'andata, sarà però un match dal coefficiente di difficoltà molto alto per gli striscioni, tenendo conto del valore della rosa a disposizione di mister Odescalchi e dell'organico, praticamente ridotto all'osso, che Frumento sta cercando di gestire a suon di salti mortali.

Strada spianata verso la semifinale, invece, per il Pontelungo, che al "Riva" (ore 20.00), dovrà semplicemente amministrare il 5-0 rifilato quindici giorni fa al Quiliano&Valleggia, ormai focalizzato esclusivamente sul campionato.

Alle 20.30 si giocherà anche San Cipriano-Genova Quarto (1-1 all'andata), domani sera (ore 20.00) Colli Ortonovo-Sporting Club Aurora (spezzini vittoriosi 2-1 in trasferta nel match d'andata).

Non solo Coppa Liguria, perchè sempre in serata (a partire dalle 20.00) andrà in scena il recupero di campionato tra Camporosso e Atletico Argentina: il più classico dei testacoda in cui i rossoblu andranno a caccia dei tre punti per riportarsi al comando del girone A davanti al Pontelungo.