Calcio, Coppa Liguria. Pontelungo in semifinale, nuovo successo sul Q&V per 3-1

Nessuna sorpresa, ovviamente, nel quarto di ritorno di Coppa Liguria tra il Pontelungo e il Quiliano & Valleggia.

La qualificazione per i granata era già in ghiaccio dopo il 5-0 della gara di andata, trasformando la sfida di questa sera al Riva in una sorta di sgambata infrasettimanale.

A prevalere sono stati di nuovo gli ingauni per tre reti a una.

Avanti il Q&V con Tedesco al 10', cinque minuti più tardi è arrivato il pareggio di Paltrinieri. Nella ripresa la doppietta di Guardone ha chiuso il match sul 3-1

Pontelungo - Quiliano & Valleggia 3 - 1

RETI: 10' Tedesco, 15' Paltrinieri, 70 e 80' Guardone

PONTELUNGO: Ferrari, Velaj, Schiano, Piotto, Greco, Caputo, Nardi, Badoino, P. Daddi, Paltrinieri, Giampà

A disposizione: Enrico, Bovio, Roascio, Paradisi, Ferrari, Vignola, Guardone.

Allenatore: Zanardini

QUILIANO & VALLEGGIA: Cambone, Bondi, Carocci, Buffo, Ferraro, Rubino, Luma, Canale, Perrone, Tedesco, D'Amico.

A disposizione: Bruzzone, Fiori, La Piana, Magnani, Landucci, Penna, Bazzano, Piccaluga, Santonostaso

Allenatore: Ferraro

Arbitro: Fiorello di Imperia