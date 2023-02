Calcio, Serie D. Ad Asti cade l'imbattibilità esterna della Sanremese, ai matuziani non basta la rete di Aperi

Nella settima di ritorno la Sanremese è di scena ad Asti. Mister Giannini deve rinunciare agli indisponibili Fischer, Mauro, Mesina, Scalzi, Maugeri e Pellicanò. Non recupera neanche Bohli, uscito malconcio domenica con il Borgosesia. Al suo posto tra i pali torna Tartaro. A centrocampo dal primo minuto c’è Giacchino.

Al primo affondo, al 6’, la Sanremese va vicina al gol: iniziativa di Rizzo sulla sinistra, palla in mezzo, le conclusioni di Gagliardi e Aperi si infrangono sul muro dei padroni di casa, Brustolin si salva con qualche patema.

L’Asti risponde due volte in un minuto, tra l’8’ e il 9’: prima un tiro di Gabriele Giacchino termina alto sulla traversa; poi, sugli sviluppi di un angolo battuto da Cozzari, il colpo di testa di Soumahoro termina sul fondo non di molto.

Al 16’ ci prova stavolta Simone Giacchino dalla media distanza, palla alta. La Sanremese si rende di nuovo pericolosa al 20’: punizione di Gagliardi dalla destra, stacco imperioso nel cuore dell’area di Mikhaylovskiy, Brustolin para in due tempi.

La gara si sblocca al 29’: calcio di punizione dalla sinistra per l’Asti, Cozzari con una parabola maligna e la complicità del palo batte Tartaro e porta in vantaggio i galletti. Asti – Sanremese 1-0!

I biancorossi, galvanizzati dalla rete, mantengono il pallino del gioco. Al 35’, dopo una combinazione di prima con Tomella, Picone conclude dalla destra, palla a lato. Al 37’ ci prova La Marca con un diagonale sempre dalla destra, la mira è imprecisa.

La Sanremese si fa viva solo al 40’ con una conclusione centrale di Larotonda, Brustolin para a terra. Si va al riposo con l’Asti in vantaggio per 1-0. Nella ripresa i biancoazzurri partono forte alla ricerca del pareggio.

Al 51’ cross di Maglione dalla destra, Aperi si scontra con Brustolin e non riesce nella deviazione vincente. L’Asti potrebbe raddoppiare e chiudere i conti al 53’: Cozzari recupera un pallone e si invola tutto solo verso la porta ma Tartaro è bravo a chiudere lo specchio in uscita bassa e respinge la conclusione dell’attaccante biancorosso.

Passa un minuto e la Sanremese pareggia: cross basso di Rizzo dalla sinistra, tocco delizioso sottomisura di Aperi, palla in rete. Nulla da fare stavolta per Brustolin. Asti – Sanremese 1-1. Per Aperi è il gol numero 12 in campionato.

I matuziani, sulle ali dell’entusiasmo, producono il massimo sforzo per trovare il vantaggio. Al 56’ angolo di Rizzo, testa di Mikhaylovskiy, Brustolin nega ancora una volta il gol al difensore russo.

Al 64’ Simone Giacchino sfiora l’incrocio con una sventola da lontano che avrebbe meritato miglior sorte. Al 65’ Gagliardi con un magico sinistro dal limite colpisce un incrocio dei pali clamoroso, che occasione! Lo stesso Gagliardi ci prova ancora al 68’, palla sul fondo.

Al 72’ doppia sostituzione nella Sanremese: entrano Riviera e Panattoni, escono Simone Giacchino e Nouri. All’80’ si fa vedere il nuovo entrato Panattoni con un tiro rasoterra di prima intenzione su cross di Rizzo da sinistra: l’attaccante scuola Pisa anticipa in area il proprio marcatore ma non trova la porta, palla sul fondo. All’88’ terza sostituzione nella Sanremese: entra Del Barba, esce Gagliardi.

Il direttore di gara Esposito di Napoli concede sei minuti di recupero. La Sanremese si getta in avanti per cercare il colpaccio, ma a trovare il gol vittoria proprio allo scadere è l’Asti. Il cronometro segna il 95’ quando Tartaro fa sua la sfera in uscita alta ma nel tentativo di smarcarsi dalla morsa dei calciatori di casa per effettuare il rinvio si porta la palla fuori dall’area di rigore e l’arbitro assegna il calcio di punizione dal limite. Batte Picone, Tartaro respinge, arriva Legal che ribadisce in gol e fa esplodere il Censin Bosia. Finisce 2-1 per l’Asti che raccoglie gli applausi del suo pubblico. Per la Sanremese, che scivola a dieci punti dalla capolista Sestri oggi vittoriosa in trasferta sulla Castellanzese, è la prima sconfitta in trasferta di questo campionato. Domenica si torna a giocare al Comunale contro il Pinerolo.

Il tabellino:

Asti: Brustolin, Legal, Soumahoro (78’ Sow), Picone, Cozzari, Venneri, Vergnano (85’ Ottone), G. Giacchino (85’ Plado), Tomella, La Marca (75’ Toma), Azizi. A disposizione: Cabella, Nobile, Viel, Fioccardi, Pinto. Allenatore Riccardo Boschetto

Sanremese: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione, Gagliardi (88’ Del Barba), Aperi, S. Giacchino (72’ Riviera), Valagussa, Rizzo, Nouri (72’ Panattoni), Larotonda. A disposizione: Ferro, Bechini, Aita, Owusu, Biffi, Secondo. Allenatore Gabriele Giannini

Arbitro: Carlo Esposito di Napoli

Assistenti: Riccardo Marra di Milano, Mattia Bettani di Treviglio

Reti: 29’ Cozzari; 54’ Aperi, 95’ Legal

Note: giornata di sole, temperatura fredda. Spettatori 200 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Nouri, Azizi, Soumahoro, Riviera, Brustolin. Espulso il tecnico in seconda della Sanremese Di Leo dalla panchina. Angoli 5-3 per l’Asti. Recupero 0’ pt, 6’ st.