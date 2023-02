Calcio, Serie D. Il gol di Donaggio lancia il Ligorna a Casale: "Gara su un terreno brutto, ma abbiamo ancora dimostrato di saper conquistare i tre punti"

Un’altra vittoria in trasferta, ancora in rimonta come a Fossano. Il Ligorna dimostra di essere squadra che non si arrende mai ribaltando lo svantaggio contro il Casale in inferiorità numerica grazie alle reti di Capitan Botta e Donaggio nella ripresa, continuando così la sua marcia al terzo posto.





Nel finale del primo tempo è il Casale a passare in vantaggio grazie alla conclusione di Daidola che, deviata, supera Atzori. Il tutto pochi minuti dopo l’espulsione diretta di Di Masi, a dieci minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa la reazione dei Biancoblù, capaci di ribaltare il risultato prima con il primo goal stagionale da parte di Stefano Botta, capitano dei genovesi. Poi, al 75', l’ennesimo sigillo di questo campionato da parte di Donaggio. Il Ligorna espugna così lo Stadio Palli e conquista i tre punti.





Questo il commento di Stefano Botta, capitano del Ligorna: «È stata una partita difficile su un campo ai limiti del praticabile. Ci siamo complicati la vita con l’espulsione e il goal subito ma siamo stati bravi nel secondo tempo a ribaltare il risultato. Sono felice del mio primo goal soprattutto perché è servito ai fini del risultato. Lo dedico al gruppo, che non molla mai, e anche a mia figlia Alice, avuta da poco.».





Questo il commento di Luca Donaggio, capocannoniere del Ligorna: «È stata una partita difficile su un campo brutto. Siamo andati in svantaggio subito dopo la nostra espulsione ma poi abbiamo dimostrato di nuovo di essere una grande squadra capace di portare a casa i tre punti. La cosa più importante!».





Questo il commento di Mister Roselli: «Purtroppo o per fortuna quello che avevamo detto alla vigilia si è avverato. È stata infatti una partita molto più complicata del previsto perché già nel primo tempo siamo rimasti in dieci e siamo andati sotto subito dopo. Quindi è diventata veramente problematica ma in un modo o nell’altro i ragazzi sono stati fantastici un’altra volta e hanno conquistato una vittoria in dieci di grande valore. La cosa veramente fantastica è che nonostante i problemi che abbiamo, soprattutto numericamente nel reparto offensivo, i miei giocatori non mollano mai. Questi ragazzi si meritano veramente un grande applauso».









CASALE vs LIGORNA 1-2 (1-0)

RETI: 40' Daidola, 57' Botta, 75' Donaggio

CASALE: Dosio, Oproiescu, De Felice, Cardamone, Mazzucco, Lanza, Daidola (65' Kemayou), Petracca, Vicini, Fossati, Cipollone. A disposizione: Dragoni, Ceonetti, Cancellieri, Ganassi, Bouchbika, Diakite, Parisi. Mister: Bissolino.

LIGORNA: Atzori, Lipani (46' Dellepiane), Scannapieco, Botta (71' Bacigalupo), Abdelazim (71' Damonte), Di Masi, Gulli, Serra Sanchez, Donaggio, Gerbino (71' Tassotti), Garbarino (46' Gualtieri). A disposizione: Gragnoli, Mancuso, Maresca, Mazzamuto. Mister. Roselli.

ARBITRO: Zammarchi di Cesena

ESPULSO: 35' Di Masi