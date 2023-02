Calcio. Serie D: la neve ferma il Vado, Sestri Levante e Sanremese impegnate in trasferta nell'ennesimo turno infrasettimanale del campionato

Un altro mercoledì dedicato alla Serie D, con le gare della 26^ giornata in calendario nel pomeriggio a partire dalle 14.30

Saranno però solamente otto (su dieci) le sfide che andranno regolarmente in scena: gelo e neve hanno infatti imbiancato nelle scorse ore il "Comunale" di Borgosesia e il "Pochissimo" di Fossano, costringendo a un riposo forzato, ma probabilmente gradito dato il fittissimo calendario dell'ultimo periodo, Vado e Gozzano.

Senza sosta invece il duello al vertice tra Sestri Levante e Sanremese, nuovamente scivolata a -7 dai corsari dopo le partite dell'ultimo weekend: i rossoblu saranno ospiti della Castellanzese, mentre i matuziani faranno visita ad un Asti (ore 15.00) reduce proprio dal ko esterno sul campo della capolista.

Obiettivo tre punti per il Ligorna, impegnato al "Natal Palli" contro il Casale, sempre più in caduta libera dopo il fuggi fuggi di dicembre; missione riscatto per il Derthona, che attende la visita del Bra dopo il brutto ko di Gozzano.

Le altre gare in programma: Pont Donnaz-Fezzanese, Pinerolo-Castanese, Chisola-Legnano e Chieri-Stresa.

Il programma: