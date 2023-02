Torneo delle Regioni 2023. Ecco i calendari! Liguria in campo a Cuneo, Mondovì e Centallo

Iniziano a delinearsi i contorni della 59^ edizione del Torneo delle Regioni della Lega Nazionale Dilettanti che andrà in scena dal 21 al 27 aprile sui campi di calcio del Piemonte Valle D’Aosta.

I protagonisti assoluti della kermesse LND saranno più di 1900 atleti, tra calciatori e calciatrici dai 14 ai 24 anni, delle 78 Rappresentative delle categorie Under 19, U17, U15 e femminile che difenderanno i colori di tutte le Regioni italiane e dei comitati autonomi di Trento e Bolzano. Contando anche gli staff tecnici e dirigenziali, nonché i vari collaboratori e il settore arbitrale, oltre 2400 persone parteciperanno in maniera diretta all’evento.

Dal 21 al 23 aprile andrà in scena la fase a gironi: cinque raggruppamenti composti da quattro Regioni per le categorie Under 19, U17 e U15. Per il femminile tre Gironi da quattro rappresentative e due formati da tre Regioni. Si parte ogni giorno alle ore 9.30 con le partite degli Under 15, a seguire l’U17 alle 11.00, gli Under 19 alle 14.30 ed in conclusione di giornata le calciatrici alle 16.30. Dal 25 al 27 aprile si giocheranno i Quarti, le Semifinali e le Finali.

Numeri impressionanti che solo il Torneo delle Regioni può sfoggiare. Le gare in programma sono 142 e saranno giocate su dodici campi in sei province del Piemonte VdA: Alessandria (Casale Monferrato), Cuneo (Centallo e Mondovì), Novara (Granozzo con Monticello), Torino (Cantalupa, Vinovo, Volpiano e Pianezza), Verbania-Cusio-Ossola (Domodossola e Baveno) e Vercelli.

I campi: “Monregale A” di Mondovì (Cn) – “Parco della Gioventù” di Cuneo – Centallo (Cn) – “Bertolotti” di Volpiano (To) – Pianezza (To) – “Piola” di Vercelli – Casale Monferrato (Al) – Granozzo con Monticello (No) – Cantalupa (To) – Vinovo (To) – Domodossola (Vb) – Baveno (Vb).

Nella fase eliminatoria tutte le Rappresentative Under 19, 17 e 15 giocheranno sugli stessi campi insieme alle squadre femminili dei Gironi A, B ed E.

In tutte le categorie maschili passano al turno successivo le prime classificate e le tre migliori seconde. Nel femminile ai Quarti andranno le prime insieme alle seconde dei tre quadrangolari.

QUI i calendari della fase a gironi

I campi dei Gironi

Girone A (Liguria, Sardegna, Campania e Toscana) in provincia di Cuneo: “Monregale A” di Mondovì (Cn), “Parco della Gioventù” di Cuneo e campo di Centallo (Cn).

Girone B (Piemonte Valle D’Aosta, Marche, Sicilia, Basilicata) in provincia di Torino: “Bertolotti” di Volpiano (To) e campo di Pianezza (To)

Girone C (Friuli VG, Lazio, Puglia, Lombardia) nelle province di Alessandria, Novara e Vercelli: “Piola” di Vercelli, stadio di Casale Monferrato (Al) e campo di Granozzo con Monticello (No)

Girone D (Molise, Bolzano, Emilia Romagna, Abruzzo) nella provincia di Torino: campo di Cantalupa (To) e di Vinovo (To).

Girone E (Trento, Umbria, Calabria e Veneto) nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola: campo di Baveno (Vb) e Domodossola (Vb).

Nel femminile rispetto al maschile le uniche variazioni riguardano i due triangolari.

Girone C (Lazio, Puglia, Lombardia) campo di Casale Monferrato (Al) ed il “Piola” di Vercelli.

Girone D (Bolzano, Emilia Romagna, Abruzzo) campo di Domodossola (Vb) e di Baveno (Vb).