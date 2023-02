Calcio. "Cobramania" ad Andora con un Greco da record: "Affezionato a tutte le mie reti, a Imperia il mio rammarico più grande"

Alessandro Greco in azione con la maglia dell'Andora: l'attaccante è arrivato a quota 23 reti stagionali

L'Area Calcio Andora ha totalizzato 34 punti totali in 18 partite nel campionato di Prima Categoria targato Girone A, un bottino che però vede i savonesi a -14 dalla vetta occupata dalla capolista Camporosso.

Nelle file dell'Andora c'è però un top player della categoria che sta facendo la differenza. Nella città savonese (che ha dato i natali a Riccardo Gagliolo) è scoppiata la "Cobramania", grazie alla super stagione di Alessandro Greco trasformato in bomber di razza.

Alessandro, partiamo da questi incredibili 23 gol stagionali, numeri pazzeschi: qual è stato secondo te il più bello per esecuzione, il più complicato e quello che reputi decisivo?

“Sono molto affezionato a tutti i miei gol, come esecuzione sicuramente il primo di domenica scorsa a Mallare, con un tiro velenoso. Il più complicato quello di testa contro l’Altarese dove ho staccato più in alto del portiere e quello più decisivo è stato il rigore al 95’ contro il Pontelungo che ci ha portato a giocare i supplementari di coppa”.

Savona, Imperia, Golfodianese e Dianese&Golfo: in quale piazza, prima di Andora, senti un rammarico particolare e in quale invece senti di aver dato tutto te stesso?

“Sento di aver dato tutto in tutte queste piazze, forse a Savona ho dato quel qualcosa in più che mi ha permesso di arrivare nei professionisti anche se per poco, mentre il rammarico più grande ce l’ho ad Imperia, dove sono sicuro che un giorno tornerò a dimostrerò tutto l’attaccamento a quella maglia”.

“Cobra” è il soprannome che ti contraddistingue e sta spopolando ad Andora…

“Il soprannome cobra me lo diedero i miei compagni di squadra a Savona perché in quegli anni ero un attaccante che segnava spesso in aria di rigore. Cosa che poi nel corso del tempo son tornato a fare”.

La mossa decisiva è stata spostarsi da centrocampista a bomber di razza: da dove nasce questa situazione determinante per la tua carriera?

“Non c’è stata nessuna trasformazione Io nasco attaccante poi nel corso di una carriera incontri persone e allenatori che la pensano diversamente e ti cambiano ruolo Da 3 anni son tornato a fare l’attaccante e mi diverto molto di più”.

In conclusione sei molto vicino al raggiungimento delle 30 reti stagionali: hai una scommessa in caso di quel traguardo?

“In realtà sono a 3 gol da una scommessa con il mio compagno di reparto Simone Lupo, in caso dovessi arrivarci dovrò portarlo a mangiare fuori pesce. 30 gol sono difficili, ma nulla è impossibile, ce la metterò tutta”.

Parola del 'Cobra'. E tutta Andora sogna con lui.