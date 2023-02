Calcio, Coppa Liguria. Frumento dopo il match di Coppa con il Pra: "Prestazione oltre i nostri i limiti, non potrei essere più orgoglioso"

Il termometro al Santuario, nei pressi della stazione meteo, balla attorno ai due gradi, ma il cuore dei giocatori del Savona e di mister Frumento resta ben sopra il livello di guardia dopo la prestazione offerta contro il Pra.

I motivi li elenca tutti lo stesso tecnico biancoblu, nonostante sia arrivata l'eliminazione ai quarti di Coppa contro i gialloneri di Odescalchi.

"La prestazione e la testimonianza di unità di questo gruppo e del suo amore per il Savona va al di la del semplice discorso qualificazione.

Basta vedere la nostra distinta, avevamo tre giocatori in panchina per onor di firma e il secondo portiere Barbara tra i dieci giocatori di movimento. Battere nei novanta minuti il Pra ha un valore altissimo, tenuto soprattutto conto della forza dell'avversario e della qualità dei cambi che è riuscito a mettere in campo.

La prova di ieri sera penso sia davvero fuori scala per le condizioni in cui ci siamo approcciati al match, non posso che essere orgoglioso di questo gruppo di ragazzi".