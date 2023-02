Calcio, Savona. UFFICIALE: dimissioni in massa a fine stagione. Mister Frumento e i suoi collaboratori non sono disponibili a proseguire la loro avventura in biancoblu

Che il clima di tensione latente in casa Savona fosse ormai difficilmente sostenibile era ormai chiaro, come scritto da diversi giorni.

Il nucleo operativo attorno al Savona ha quindi scelto di portare a termine la stagione in corso, ma di non essere disponibile a proseguire la propria esperienza nella stagione 2023/24.

La scelta, si legge nella lettera indirizzata al presidente Cittadino è "per permettere di pianificare in anticipo la struttura societaria per il prossimo campionato".