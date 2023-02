Giudice Sportivo, Eccellenza: due giornate ai mister Plicanti, Bruzzone e Parise. L'Albenga perde Thomas Graziani, Beluffi e Grandoni

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 1/ 2/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PRISCO ARMANDO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA) SINA ERNALD (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MICELI ARMANDO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLUCCIO DANIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GARE DEL 4/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELUFFI GABRIELE (ALBENGA 1928)

GRANDONI MATTIA (ALBENGA 1928)

GRAZIANI THOMAS (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CANOVI CRISTIAN (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

LOBASCIO GIULIANO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

CARTA ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

MOI MIRKO (ALBENGA 1928)

CANCIANI GABRIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 100,00

FOOTBALL GENOVA CALCIO

Per il comportamento di una decina dei propri sostenitori che, unitamente al Presidente della stessa, per tutta la durata della gara, urlavano espressioni e offensive all'indirizzo della terna, ogni volta che veniva sanzionato un fallo a loro sfavore (infrazione rilevata da parte di un AA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2023

VACCA MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO) (Infrazione rilevata da parte di un AA - sanzione aggravata per il ruolo societario ricoperto)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 3/2023

RISSO ALESSANDRO (CANALETTO SEPOR)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

PARISE FABRIZIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

BRUZZONE MASSIMILIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUVO ALBERTO (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (VII INFR)

LANZARONE GIORGIO (BUSALLA CALCIO)

PLICANTI MASSIMO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE LUCIA SILVESTRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASASSA EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA CALCIO SRL)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUPI ALESSIO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MARTINO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GNECCHI GIANLUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

TONELLI GIACOMO (FORZA E CORAGGIO)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PICCARDO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

KEITA MOHAMED (ANGELO BAIARDO)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

TECCHIATI FILIPPO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

RISSO FRANCESCO (FINALE)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

MARCHETTI CAPASSO FRANCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

MATAROZZI ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

DEMME FRANCESCO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GOTTINGI ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

LERINI ANDREA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

TADDEI MAX (IMPERIA CALCIO SRL)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

TONA MARC (CAIRESE)

TRAVERSO DIEGO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SALONI FILIPPO (CANALETTO SEPOR)

CUNEO SIMONE (RIVASAMBA H.C.A.)

D ERCOLE FEDERICO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ZINNARI DAVIDE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZANOLI MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ZOLA SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FAVAZZA FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

BONGIORNI FEDERICO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROSSI MARCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MORACCHIOLI LORENZO (CANALETTO SEPOR)

BOVA GIANLUCA (IMPERIA CALCIO SRL)

BERARDI MARCO (LAVAGNESE 1919)

OLIVERI LEONARDO (RIVASAMBA H.C.A.)