Giudice Sportivo, Prima Categoria. Rissa generale in Aurora - San Francesco Loano, società multate e 5 turni a Esposito e Scannapieco

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 1/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PALLAI GIULIO ALDO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

BENMOUMEN SOUHAIL (CASTELNOVESE)

CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MENOTTI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

AMMONIZIONE (III INFR)

PEZZICA ROBERTO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

ZERBETTO ALESSANDRO (CASTELNOVESE)

DASCANIO LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

AMMONIZIONE (II INFR)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

MALGAROTTO ROBERTO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

AMMONIZIONE (I INFR)

OLIVERI STEFANO (BOLANESE)

FRANCESCHINI LUCA (CASTELNOVESE)

GARE DEL 4/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 COGORNESE

Per il mancato funzionamento delle docce nello spogliatoio del ddg, cosa che lo costringeva a lavarsi con l'acqua fredda.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 2/2023

DE TRIZIO GIAMPAOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)





ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GULLO LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

D ASARO GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

AMMONIZIONE (I INFR)

VERONICA TIZIANO (ARCOLA GARIBALDINA)

NOCERA GIOVANNI (COGORNESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUCCHIERI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI DONATO DAVIDE (CA DE RISSI SG)

GAETANI PAOLO GABRIELE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MINCOLELLI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GRILLI MIRKO (PSM RAPALLO)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

PARISI MATTIA (CA DE RISSI SG)

DEVOTO GIACOMO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

TURRINI FILIPPO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CONTI JACOPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

MARTINO GIANLUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VENTURELLI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GUELFI LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE FERRARI SIMONE (BARGAGLI SAN SIRO)

FOSSA TOMMASO (BORGO INCROCIATI)

AUFIERO ANDREA (CELLA 1956)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)

RAGGIO EDOARDO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

COPELLO MANUEL (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (II INFR)

ALDROVANDI NICOLA (ARCOLA GARIBALDINA)

MANFREDI GABRIELE (ARCOLA GARIBALDINA)

STEFANINI LEONARDO (ARCOLA GARIBALDINA)

SORACASE IVAN (BARGAGLI SAN SIRO)

LONGO FRANCESCO (BOLZANETESE VIRTUS)

OLGUIN GALVEZ ANDRES (BORGO INCROCIATI)

VAROSIO LUCA (BORGO INCROCIATI)

LERZA FRANCESCO (CELLA 1956)

CASALE FABIO (COGORNESE)

NASSANI ANDREA (COGORNESE)

BIGLIETTO TOMMASO (MURA ANGELI)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CANU LORENZO (BORGORATTI)

ROMEI ALESSIO (CA DE RISSI SG)

BUSSANICH SIMONE (PSM RAPALLO)

ANTONELLI GIULIO (SAVONA 1907 FBC)

BEANI LORENZO (SAVONA 1907 FBC)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00 SAN FRANCESCO LOANO

A titolo di responsabilità oggettiva per i fatti accaduti a fine gara,quando calciatori di entrambi gli schieramenti, davano luogo ad una rissa generale, durata circa 5' minuti ed in cui un paio di calciatori riportavano sanguinamento dal labbro, nella quale, anche coloro che volevano separare i propri compagni, si ritrovavano a parteciparvi.

Euro 100,00 AURORA CALCIO

A titolo di responsabilità oggettiva per i fatti accaduti a fine gara,quando calciatori di entrambi gli schieramenti, davano luogo ad una rissa generale, durata circa 5' minuti ed in cui un paio di calciatori riportavano sanguinamento dal labbro, nella quale, anche coloro che volevano separare i propri compagni, si ritrovavano a parteciparvi (sanzione attenuata per il fattivo intervento dell'allenatore della società si adoperava nel coadiuvare il ddg per separare i contendenti)

DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 3/2023

PIAZZA LUCA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

A fine gara , rivolgeva frasi irriguardose al ddg. Invitato alla calma, continuava insultandolo e rifiutava di porgergli le proprie scuse, sebbene sollecitato dai propri dirigenti in tal senso.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 2/2023

BOSSOLASCO ALEX (MALLARE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOSSOLASCO ALEX (MALLARE)

NOZIGLIA BRUNO (RIESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

TORREGROSSA DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA) (sanzione diminuita per il comportamento di scuse tenuto a fin gara).

AMMONIZIONE (VI INFR)

VATTERONI IVA (ANTICA LUNI 2009)

AMMONIZIONE (I INFR)

SORBELLO ANGELO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CIANCIANAINI ENRICO (COLLI ORTONOVO)

DEMARTINI GABRIELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

TOMAO LUCA (VADINO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)

PISTONE EMANUELE (MALLARE)

CIPRIANI MIRKO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

TALBI AHMED (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ESPOSITO CLAUDIO (AURORA CALCIO)

SCANNAPIECO PIETRO (SAN FRANCESCO LOANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIAPPELLANO MICHAEL (ALTARESE)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

ROUICHED OMAR (COLLI ORTONOVO)

MUTO ANDREA (MASONE)

SPINARDI LUCA (PLODIO 1997)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)

INCORVAIA GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FRAVEGA BRUNO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CASTELLUCCHIO SAVERIO (RIESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRIGATO DAVIDE (ANTICA LUNI 2009)

MARINARI MATTIA (ANTICA LUNI 2009)

CALANDRINO SIMONE (AREA CALCIO ANDORA)

GRECO ALESSANDRO (AREA CALCIO ANDORA)

TESTA LUCA (AREA CALCIO ANDORA)

ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

BACIGALUPO MATTIA (CALVARESE 1923)

LESSONA ERIK (CALVARESE 1923)

PALAGI MATTEO (COLLI ORTONOVO)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

GIUSTO LORIS (LETIMBRO 1945)

CILIONE DAMIANO (MULTEDO LEVANTE 1930)

SANNA MATTIA (PLODIO 1997)

ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)

LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)

DELLA GIOVANNA LUCA (PRATO 2013)

PRESTIA NICOLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

FIORI MARCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

PELOSIN CRISTIANO (RIESE)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

RISTAGNO SAMUEL (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

TALLADIRA IACOPO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MESSURI SAMUELE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

STEFANATI TOMMASO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BONARA SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

DALHOUMI BASSEM (VEZZANO 2005)

VIEL LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MUSETTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BURLANDO TOMMASO (ALTARESE)

PICCARDO CRISTIAN (CITTA DI COGOLETO)

TORRINI LORIS (MALLARE)

DE MADRE DAVIDE (PLODIO 1997)

TIRASSO DIEGO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)

EL BARD ABDELFATAH (CASTELNOVESE)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

BALESTRERO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BALLO ZOUMANA (RICCO LE RONDINI)

SAVONA SIMONE (RIESE)

VENE DAVIDE (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

PIOMBO ALESSIO (ALTARESE)

FOCE FILIPPO (BOLANESE)

PODENZANA THOMAS (BOLANESE)

FEDORYSHYN VLADYSLAV (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

GASPAROTTI DAVIDE (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

RADICCHI FRANCESCO (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

SIRI MARTINO (CALVARESE 1923)

MASTRORILLI FILIPPO (CITTA DI COGOLETO)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

CABELLO JARA FABIO A. (ONEGLIA CALCIO)

COLAVITO SIMONE (ONEGLIA CALCIO)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

ARENA DANIELE (PRA F.C.)

SCARDIGNO GIOVANNI (PRATO 2013)

TEDESCO ALESSANDRO (RICCO LE RONDINI)

ANTONELLI MIRKO (SAN FRANCESCO LOANO)

IOFRIDA LORENZO (SORI)

CARMINATI DIEGO (SPOTORNESE CALCIO)

RUSSO DAVIDE MARIA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

PALUMBO LUCA (VELOCE 1910)

VANZILLOTTA CARLO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAFIERO LORENZO (ATLETICO QUARTO)

MANFREDI DAVID (BORGO FOCE MAGRA A.F.)

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

MARTELLI FILIPPO (CASTELNOVESE)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

VENTURINO MARCO (LETIMBRO 1945)

MACCIO MIRKO (MASONE)

HAXHIRAJ BRAJAN (MILLESIMO CALCIO)

GIULIANINO ROBERTO (MULTEDO LEVANTE 1930)

LIGUORI LEONARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

SECHI CRISTIAN (PEGAZZANO CALCIO 2015)

BRIANO MATTEO (PLODIO 1997)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

DRONTI FEDERICO (PRATO 2013)

LAMONICA ANDREA (PRATO 2013)

FABBRETTI IGOR (QUILIANO&VALLEGGIA)

FERRARO GIACOMO (QUILIANO&VALLEGGIA)

DI MARI ANDREA (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

REMBADO STEFANO (SAN FRANCESCO LOANO)

SCANNAPIECO PIETRO (SAN FRANCESCO LOANO)

COSENTINO ANDREA (SPOTORNESE CALCIO)

COSENTINO PAOLO (SPOTORNESE CALCIO)

ALBERICO MARCO (VADINO FOOTBALL CLUB)

COPPOLA GIUSEPPE (VADINO FOOTBALL CLUB)

POGGIO LEONARDO (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (I INFR)

NARDINI NICCOLO (ANTICA LUNI 2009)

PANUCCI MARCELLO (CITTA DI COGOLETO)

RIGHETTI RAFFAELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

AMARO ANTONIO (MASONE)

FAZIO ANDREA (OLIMPIC 1971)

RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)

NARDI CARLO (PONTELUNGO 1949)

ALAZA GOUNI MAROUF (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

POIRE FABRIZIO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

LA PIANA ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

RUBINO MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GARGANO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

MAZZOLA ANDREA VINCENZO (SANTERENZINA)

RONCONI THOMAS (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

CALABRO EUGENIO (VELOCE 1910)

GESI ANDREA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

NANNI FEDERICO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

TARASENKO NIKITA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)