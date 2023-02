Giudice Sportivo, Promozione: sono 17 i giocatori fermati per almeno un turno

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 5/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 2/2023

POGGI GIANLUCA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GANDOLFO EDOARDO (CARCARESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

FANAN MIRCO (TARROS SARZANESE SRL)

Infrazione rilevata da parte di un AA.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BAUDONE MASSIMO (CADIMARE CALCIO)

SCHIAZZA CORRADO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REPETTI MASSIMO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (II INFR)

MASSIMELLI FLAVIANO (BAIA ALASSIO CALCIO)

VALMATI ENRICO (BORZOLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ESPINAL ELPYS JOSE (OSPEDALETTI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MOSTO FEDERICO (CAPERANESE 2015) colpiva volontariamente un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA)

DIMPORZANO MICHELE (MAROLACQUASANTA)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una manata al volto, senza conseguenze lesive.

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

con la palla in altra zona del campo, si divincolava dalla marcatura di un avversario, colpendolo con un calcio ad una gamba senza conseguenze lesive.

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

Colpiva volontariamente con un calcio un avversario che si trovava a terra, senza conseguenze lesive

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MARRANI EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANDRACCIA GABRIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)

FERRARA LEONARDO (LEGINO 1910)

RIMASSA ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ZOUITA ISMAIL (BAIA ALASSIO CALCIO)

BEVEGNI FILIPPO (BORZOLI)

BONIFAZIO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MONTICONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMBROSINI ANDREA (LEVANTO CALCIO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

FOLEGNANI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

PIROLI NELSON (PRAESE 1945)

VALCAVI EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VATTERONI TOMMASO (CAPERANESE 2015)

REVELLO ALESSANDRO (CARCARESE)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

GIANNARELLI MARCO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DE MATTEIS SIMONE (GOLFO DIANESE 1923)

URUCI RIGERS (LEGINO 1910)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

BESTAGNO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)

DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

MUSANTE MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)

PATERNO DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

ALA ANDREA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ODASSO JACOPO (BAIA ALASSIO CALCIO)

MRAHI SAMMIR (GOLFO DIANESE 1923)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

DELVIGO TOMMASO (LEVANTO CALCIO)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SEMPERBONI ROBERTO (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

MARTINI PAOLO (OSPEDALETTI CALCIO)

YMERI ARTURO (PRAESE 1945)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)

LUCCHI SAMUELE (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (III INFR)

AURELLIO VALENTINO (BAIA ALASSIO CALCIO)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

CUMAN DAVIDE (BORZOLI)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

MORETTI LUCA (CARCARESE)

SPOZIO MATTEO (CARCARESE)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BALLARI TOBIAS (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

GATTO PIERLUIGI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

FOPPIANO ALESSANDRO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CATENA ANDREA (LEVANTO CALCIO)

AGATE ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SOCCER BORGHETTO)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO CALCIO)

PICCARRETA FEDERICO (BORZOLI)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

PARASCOSSO DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

OUCIF SOFIANE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

KERTALLI ALEANDRO (LEGINO 1910)

BEDINI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

BROSO FRANCESCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

FONJOCK DIVINE (NEW BRAGNO CALCIO)

ARGERI VITTORIO (SAMPIERDARENESE)

MORANI DARIO (SAMPIERDARENESE)

FIRPO DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

GATTULLI GIANLUCA (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEOTTA SIMONE (CADIMARE CALCIO)

PIRLO EMANUELE (CAMPESE F.B.C.)

GRECI PIERFRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BLLOUM NADHEM (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DELLATOMMASINA LUCA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MAZZUCCHELLI DAVIDE (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

CARNEMOLLA MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CAPPANNELLI MARCO (LEGINO 1910)

DOCI GENTIAN (LEGINO 1910)

CONTARDI SOVIO ELIA (LEVANTO CALCIO)

VALLETTA FRANCESCO (MAGRA AZZURRI)

FABIANI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)

BRICCHI JACOPO (VALLESCRIVIA 2018)