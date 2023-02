Pallanuoto. E' semifinale per la RN Savona, ma capitan Rizzo si rompe il gomito. Nicosia: "La svolta del match, questa volta non abbiamo molatto"

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, ieri sera, con l’Enfants de Neptune Tourcoing (Francia), nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per il ritorno dei Quarti di Finale della Len Euro Cup 2022/2023 e vola in Semifinale. 13 a 10 è stato il risultato finale della partita in favore dei biancorossi padroni di casa. Un match che ha visto un primo tempo in perfetta parità, poi i savonesi hanno cominciato ad allungare e a fine secondo tempo è, purtroppo, arrivata la brutta notizia. A seguito di un infortunio di gioco il capitano savonese doveva lasciare la vasca per recarsi in ospedale a causa della frattura del gomito. Una brutta tegola per i biancorossi che invece hanno saputo reagire alla difficoltà con una grinta incredibile cominciando a macinare gioco e a realizzare gol fino alla vittoria finale. Da segnalare le prestazioni di Durdic autore i 6 reti, Patachaliev autore di 4 reti e del portiere Nicosia autore di importanti parate che hanno dato la giusta sicurezza alla squadra nonostante le tante espulsioni contro fischiate ai savonesi, ben 19.

Il portiere savonese, Gianmarco Nicosia, afferma: “Il nostro punto di svolta è stato proprio l’infortunio a Rizzo. Molto spesso ci è capitato di andare in down in situazioni come questa. Stasera invece abbiamo raccolto le forze, ci siamo compattati ed abbiamo trovato la strada giusta per la vittoria che è sicuramente di buon auspicio. Ora spero che il capitano si riprenda presto. Intanto da domani cominciamo a pensare alla partita di sabato con il Trieste”.

Il prossimo impegno per la Rari è con la 17^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 in programma sabato 11 febbraio. I biancorossi saranno impegnati nella piscina “Zanelli” di Savona con la Pallanuoto Trieste. L’incontro avrà inizio alle ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.

BPER R.N. SAVONA – E.N. TOURCOING 13 – 10

Parziali (2 – 2) (3 – 1) (5 – 4) (3 – 3)

TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 4, Giovanetti, Panerai, Rizzo 1 (su rigore), Caldieri, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic 6 (di cui 2 su rigore), Lanzoni 1, Valenza.

Allenatore Alberto Angelini.

E.N. TOURCOING: Dubois, Cutovic, Lepoint, Dasic 2, Durik, Zivkovic 1, Gagulic 1, Krizman 1, Marzouki 2, Canonne, Draskovic 1, Kujacic 2, Offner.

Allenatore Petar Kovacevic.

Arbitri: Lazar ANDELIC (Serbia) e Nikos BOUDRAMIS (Grecia).

Delegato Len : Matjaz RAKOVEC (Slovenia).

Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 4 / 13 + 2 rigori realizzati.

E.N. TOURCOING: 7 / 19 + 1 rigore non realizzato.

Note:

Spettatori : 200.

Usciti per 3 falli : Rocchi (Savona) a 0’16” dalla fine del 3° tempo; Caldieri (Savona) a 0’16” dalla fine del 3° tempo; Canonne (Tourcoing) a 6’31” dalla fine del 4° tempo; Gagulic (Tourcoing) a 4’01” dalla fine del 4° tempo; Draskovic (Tourcoing) a 0’59” dalla fine del 4° tempo; Guidi (Savona) a 0’20” dalla fine del 4° tempo.

A 4’29” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste l’allenatore del Savona, Angelini.

A 4’34” dalla fine del 4° tempo Draskovic (Tourcoing) ha sbagliato un rigore (traversa).

A 3’05” dalla fine del 4° tempo il Savona ha sostituito in porta Nicosia con Valenza.