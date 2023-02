Calcio, Savona. Il grido di dolore dei Pessimi Elementi: "Stiamo diventando lo zimbello della città"

In mezzo ad appelli e prese di posizioni, più o meno efficaci, il messaggio dei tifosi del Savona risuona ancor più forte a poche ore dalla partita di Coppa Liguria.

Il messaggio è stato postato stamane dai Pessimi Elementi sul loro profilo Facebook:

"La nave affonda…

Mercoledì nella gara valevole per la semifinale di Coppa abbiamo assistito all'ennesima figura da cioccolatai che ci sta facendo fare questa dirigenza.

Un Savona che si presenta al match con 13 giocatori disponibili e il secondo portiere schierato in campo.

Mettiamo subito in chiaro che non è un affronto ai giocatori che stanno onorando e sudando la maglia in una situazione imbarazzante.

Ma siamo stanchi. Di tutto. Il Savona è diventato lo zimbello della città.

Tutto questo grazie a vecchi presidenti, a istituzioni comunali e chi più ne ha più ne metta.

Ma soprattutto a questa società entrata quest'anno, che lascia tutto allo sbando, venendo a Savona la notte di soppiatto come i topi.

Parole al vento verso la squadra mai avuto il coraggio di un confronto con i tifosi.

Siamo stanchi. Incazzati. Perché il Savona ha una storia in campo e sugli spalti.

9 anni fa il Savona scendeva in campo per la Serie B. Oggi il Savona scende in campo contro il Masone in Prima Categoria senza uno stadio.

Qualcuno salvi il Savona.

Onore ai ragazzi in campo. Onore ai ragazzi fuori che tengono duro. Onore ai diffidati".