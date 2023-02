Calcio, Vadese. Sono 100 le candeline azzurro granata. Il vice presidente Lagasio: "La nostra forza? Conosciamo i nostri limiti"

E' stata una settimana statisticamente importante per la Vadese che, domenica scorsa, ha tagliato le 100 partite nella propria breve storia.

Un momento da celebrare per il vicepresidente Mauro Lagasio, mantenendo però sempre i piedi ben piantati a terra in prospettiva futura.

"Sono volate queste 100 partite, tanto da far apparire la presenza della Vadese all'interno dei campionati dilettantistici anche da più tempo rispetto alla realtà.

Sappiamo chi siamo, sappiamo cosa possiamo fare e con grande umiltà ci dedichiamo al lavoro che la nostra struttura può sostenere.

Il contributo degli sponsor - spiega Lagasio - è basilare, soprattutto a sostegno del nostro settore giovanile e la proposta di quote agevolate che possiamo dedicare alle famiglie.

Come auspico di vedere la Vadese tra 100 partite? Con un consolidamento in questa categoria, ricercando quelle basi che ci possono permettere in futuro di sognare il salto in Promozione. Più in la non potremmo sicuramente andare, complici i nostri limiti a livello gestionale: siamo un gruppo di amici sostenuto dalle sponsorizzazioni, senza il grande imprenditore di riferimento.

Puntiamo sul nostro clima familiare e sul passaparola tra i giocatori per poter essere attrattivi".

La chiosa è sulla partita di questa sera contro la Spotornese, importantissima per continuare ad alimentare la rincorsa playoff:

"Gli infortuni di inizio stagione ci hanno evidentemente penalizzato, altrimenti avremmo potuto competere per una fascia di graduatoria più alta. Siamo comunque pronti, puntando sui tanti ragazzi giovani di alta qualità che siamo riusciti a ingaggiare".

La Vadese è stata fondata il 24 giugno 2018 e nelle cento gare disputate ha ottenuto 55 vittorie, 21 pareggi e 24 sconfitte.

Le reti realizzate sono state 207, 125 quelle incassate.

I giocatori tesserati sono stati 63 e il maggior numero di presenze sono appannaggio di Ruben Tona (78 con 22 gol all'attivo), Pulina (69 con 5 gol) e Provato (66).

Il miglior realizzatore è Manuele Macagno con 26 reti in 23 partite.