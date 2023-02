Calcio. Eccellenza: un punto a testa per Cairese e Rivasamba, Sassari e Ruffino firmano l'1-1 del "Brin"

CAIRESE - RIVASAMBA 1-1 (27' Sassari - 33' Ruffino)

FINISCE QUI LA SFIDA! CAIRESE E RIVASAMBA CHIUDONO SULL'1-1. Reti nel primo tempo di Sassari e Ruffino. La squadra di Alessi gioca tutta la ripresa in inferiorità numerica per il doppio giallo a Prato, ma non rischia praticamente nulla portando a casa un punto comunque importante in vista dello scontro diretto di domenica prossima contro la Lavagnese

92' finale incandescente al "Brin": la Cairese vuole i tre punti, ancora Boveri tenta la soluzione di potenza da posizione defilata, c'è la respinta della difesa arancionera che concede rimessa laterale ai padroni di casa

90' scocca il novantesimo, cinque di recupero

85' giallo anche per Galli, non si contano più i cartellini estratti da Tanzella in una partita nel complesso non così cattiva

80' Fabbri e Boveri in ripartenza non riescono a servire Piu al centro dell'area, sfuma una buona occasione in contropiede per la Cairese

79' Moraglio devia con la punta dei guantoni una velenosa conclusione di Piccardo, sarà angolo per il Rivasamba

78' staffetta Zunino - Piu, ultimo cambio ordinato dalla panchina gialloblu

74' Boveri d'esterno non inquadra lo specchio dopo una corta respinta della difesa arancionera, nonostante l'inferiorità numerica la squadra di Alessi cerca di pungere dalle parti di Barbieri

69' triplo angolo a favore della Cairese, ma la difesa arancionera riesce a neutralizzare tutte le situazioni su palla inattiva... Buccellato manda in campo Campana, esce Linale

68' fiammata gialloblu in questi ultimi due minuti: Alessi inserisce anche Fabbri e Brignone al posto di Ordisci e Tona

67' grande spunto di Ordisci sulla destra, traversone in mezzo che Lazzaretti riesce ad agganciare mancando però l'appuntamento con il tiro

65' tante interruzioni in questa ripresa, rimane a terra Linale dopo uno scontro aereo con un giocatore gialloblu

62' primi cambi anche per Buccellato: spazio a Piccardo e Porro, richiamati in panchina N. Padi e Gandolfo. Ammoniti intanto Salku e Boveri

57' Alessi inserisce Fontana e Galli al posto di Facello e Berretta

56' si aprono spazi invitanti per i genovesi, ammonito intanto Moraglio per proteste

55' ci prova da fuori Ruffino, questa volta la mira non è delle migliori con la sfera che si perde abbondantemente oltre la linea di fondo

52' Gandolfo di testa non riesce ad imprimere l'angolazione necessaria al pallone, Moraglio si accartoccia al centro dei pali e fa ripartire l'azione dei compagni

48' il destro di Cusato sfiora l'incrocio alla destra di Moraglio, deve subito riassestarsi la squadra di Alessi dopo l'espulsione di Prato: Tona scala a fare il braccetto destro con Facello al centro e Boveri a sinistra

47' ammonito anche Zunino per proteste se non andiamo errati, punizione per il Rivasamba da posizione invitante

46' SUBITO IN SALITA LA RIPRESA DELLA CAIRESE: secondo giallo per Prato, che sbilancia Gandolfo lanciato verso l'area avversaria. Tanzella manda sotto la doccia il difensore gialloblu, Cairese in dieci per tutta la ripresa

46' si ricomincia, ancora nessun cambio

SECONDO TEMPO

Si chiude la prima frazione al "Brin": botta e risposta Sassari-Ruffino, è 1-1 tra Cairese e Rivasamba

45' due di recupero prima dell'intervallo

44' chiude in avanti la formazione arancionera, che conquista un piazzato nei pressi della bandierina del calcio d'angolo: sugli sviluppi seguenti nessun pericolo per la porta di Moraglio, che può far ripartire l'azione dei suoi

41' traiettoria troppo lunga che viene arpionata da Prato quando il pallone aveva già varcato la linea bianca

40' altra punizione interessante a favore della Cairese, Ordisci pronto alla battuta dal vertice dei sedici metri

38' si conferma squadra ostica e organizzata il Rivasamba, sono sempre pericolosi i genovesi quando si affacciano nella metà campo avversaria.

33' IL PAREGGIO DEL RIVASAMBA: sassata improvvisa dal limite di Ruffino che sorprende Moraglio, trovano subito l'1-1 gli arancioneri. Parità ristabilita al "Brin"

29' ammonito N. Padi, intervento in ritardo su Sassari, inevitabile l'ammonizione

27' SASSARI! AVANTI LA CAIRESE! Babyluk a sinistra si libera bene del diretto marcatore e scodella un pallone invitante sul quale si avventa il numero nove gialloblu, bravo ad anticipare Barbieri in uscita.

26' ancora pericolosi i padroni di casa con il corner di Ordisci, pallone deviato al limite dell'area piccola prima di finire sul fondo

21' Zunino in sforbiciata volante tenta l'eurogol sul cross dalla sinistra di Bablyuk, pallone che termina alto, ma da apprezzare il tentativo dell'attaccante ex Pietra

17' punizione dalla trequarti destra calciata da Ordisci, sponda aerea di Boveri che trova solamente i guantoni di Barbieri. Gara nel complesso equilibrata fin qui

16' scambiano bene Lazzaretti e Berretta sulla destra, porta a casa un tiro dalla bandierina la squadra di Alessi

13' primo giallo del match all'indirizzo di Prato, intervento in ritardo su Ruffino, ma è sembrata leggermente severa la decisione del signor Tanzella di La Spezia

9' ancora pericolosa la squadra di Buccellato, doppio tentativo nel giro di pochi secondi che fa correre più di un brivido lungo la schiena dei tifosi gialloblu

8' prima conclusione anche da parte della formazione genovese, Cusato calcia centralmente trovando la pronta risposta di Moraglio.

4' Alessi propone Lazzaretti a tutta fascia, con Facello arretrato sulla linea dei difensori per far fronte all'assenza di Nonnis; reparto avanzato con Ordisci alle spalle del duo Sassari-Zunino

2' ed è un buon avvio quello dei padroni di casa: Lazzaretti mette in mezzo un pallone invitante a cercare Zunino sul secondo palo, pallone solamente sbucciato che non crea pericoli alla porta di Barbieri

1' si parte! Completo bianco per la Cairese, Rivasamba in tenuta nera con richiami arancioni

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CAIRESE: Moraglio, Facello, Prato, Boveri, Tona, Bablyuk, Lazzaretti, Berretta, Sassari, Zunino, Ordisci

A disposizione : Rizzo, Mata, Diamanti, Fontana, Galli, Brignone, Chiarlone, Piu, Fabbri

Allenatore : Alessi

RIVASAMBA: Barbieri, Padi N.,, Del Corso, Queirolo, Ruffino, Bacigalupo, Salku, Bagnato, Gandolfo, Cusato, Linale

A disposizione : Cavagnaro, Campana, Padi T., Porro, Olivieri, Petrucci, Cuneo, Piccardo, Pintus

Allenatore : Buccellato

Arbitro: Tanzella di La Spezia

Assistenti: Maggi di La Spezia - Benou di Genova