Calcio. Promozione: giornata clou nei bassifondi con Legino-Golfo Dianese e Baia Alassio-Ospedaletti, il Pietra va a Borzoli a caccia di nuovi record

Con un Pietra Ligure che continua a volare sempre più in solitaria in testa alla classifica – la squadra di Pisano farà visita al Borzoli per allungare la striscia di vittorie consecutive - si infiamma sempre di più la lotta salvezza nel girone A di Promozione, dove sei squadre restano in piena lotta per non retrocedere.

Quattro di queste daranno vita a due scontri diretti di vitale importanza in vista dell’ultimo terzo di campionato: il Legino attende al “Ruffinengo” la Golfo Dianese, fresca di cambio in panchina con Ghigliazza al posto di Sardo, mentre la Baia Alassio ha una ghiotta chance di lasciare l’ultimo posto ospitando l’Ospedaletti, appena sopra ai gialloneri di un solo punticino.

Compito arduo per il Bragno, chiamato a voltare pagina dopo lo 0-6 contro dell’”Olmo-Ferro”: al “Ponzo” è attesa la Praese, agganciata domenica scorsa al secondo posto dal Serra Riccò. Spiccano anche le due sfide tutte savonesi tra Soccer Borghetto-Carcarese e Ceriale-Celle Varazze: valbormidesi e civette non vogliono perdere il treno playoff, ma Cattardico e Brignoli puntano a ritrovare quella continuità di rendimento venuta a mancare nell’ultimo periodo.

In calendario anche Campese-Sampierdarenese e Serra Riccò-Ventimiglia.