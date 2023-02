Calcio, Seconda Categoria A. Alle 17 lo scontro al vertice, nel girone B domenica cruciale per le zone alte

Dopo gli anticipi Real Santo Stefano - Legino B e Riva Ligure - Nuova Santevese, doppio impegno interno per le due squadre della provincia di Savona:

Spicca Borgio Verezzi - Borghetto, ma anche Dego - Rocchettese promette scintille sia per la rivalità tra le due piazze ma anche per i possibili risvolti in ottica classifica.