Calcio. Serie D, tutti in campo alle 14.30: il Vado punta al tris con il Casale, la Sanremese ospita il Pinerolo per tenere vivo il campionato

Il (fisiologico) calo del Sestri Levante registrato tra dicembre e gennaio è ormai un lontano ricordo. Sono tornati a correre forte i corsari di mister Barilari, sempre più padroni del proprio destino dopo le gare del turno infrasettimanale che hanno permesso ai rossoblu di riallungare in testa alla classifica.

Dieci i punti di vantaggio su una Sanremese che ha scalato le marce dopo la rimonta di inizio anno: la squadra di Giannini non si può certo dare per spacciata in ottica primo posto, ma le percentuali di risalita, a questo punto della stagione, iniziano a crollare in maniera vertiginosa.

Nel pomeriggio, la capolista sarà impegnata al “Sivori” contro il Derthona, arenatosi a centro classifica dopo un lungo filotto di risultati positivi, mentre i biancazzurri, che indosseranno una maglietta speciale dedicata alla 73^ edizione del Festival, ospiteranno al “Comunale” il Pinerolo.

Match casalingo, dopo il turno di riposo forzato causa neve in quel di Borgosesia, anche per il Vado di mister Didu, in piena corsa per il terzo posto: i rossoblu cercheranno di sfruttare un calendario sulla carta favorevole, con altre due sfide interne, dopo quelle vinte 2-1 contro Castellanzese e Fossano, che vedranno impegnate sul prato del “Chittolina” Casale (oggi) e Stresa (domenica prossima).

Saranno invece Chieri e Chisola le avversarie di Ligorna e Bra, dirette avversarie del Vado per un piazzamento da top five; in chiave salvezza, al momento nessuna ligure risulta invischiata in zona playout, con la sola Fezzanese a caccia di punti – al “Luperi” è attesa la Castellanzese – per ampliare il margine di vantaggio sul sest’ultimo posto.

Nel dettaglio il programma odierno: