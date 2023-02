Rugby Ligure. Convocazioni e risultati del week end, ecco com'è andato il fine settimana nella nostra regione

Le due ragazze genovesi, Viola Bernuzzi, del CUS Genova, e Laura Lina Foscato in forza al CUS Milano, sono state convocate al raduno della Nazionale Azzurra Femminile Under 18, e lo stage si svolgera’ dal giovedi 23 alla domenica 28 febbraio a Biella. Intanto nel Campionato Nazionale di Serie A sono arrivati altri due deludenti sconfitte che penalizzano ulteriormente sia il CUS Genova che la Pro Recco. Il CUS, sconfitto al CarliniBollesan da un concreto CUS Milano, ha presentato una formazione largamente rimaneggiata per alcuni infortuni utilizzando Corona, Grassi (Satta), Filippone, Ghiglione, Gesa, Migliorini, Granzella (Barioglio), Gerli (Bruzzone), Bertirotti, Solaro, Imperiale (Casellato), Ruiz, Barry (Giuliano), Felici (Lipera), Bortoletto (Rifi Said). La Pro Recco ha subito un’altro pesante passivo a Noceto segnando solo una meta con Capurro trasformata da Mauriziano Fantozzi. In Serie C i cadetti del CUS Genova continuano a mietere vittime, ed anche l’Union Riviera è stato costretto alla resa per 32/0.

SERIE A – GIRONE 1 (II di RITORNO)

CUS Genova – CUS Milano 0/29

Noceto – AIRCOM Recco 48/7

A.S.R. Milano – PROBIOTICAL I Centurioni 30/15

Parabiago – Biella 37/22

TK Group VII Torino – Parma 22/17

Amatori Alghero in sosta

CLASSIFICA: Parabiago punti 46, Noceto 41, I Centurioni, CUS Milano 38, ASR Milano e Parma 33, VII Torino 31, Biella 29, Alghero 17, CUS Genova 7, Pro Recco 5.

SERIE C PROMOZIONE – GIRONE 4 (recupero)

Biella/B – Stade Valdotaine 20/64

CLASSIFICA: Rho punti 25, Stade Valdotain 19, San Mauro 15, DR Ferroviaria Spezia 12, Volpiano 10, Rivoli 9, Biella/B 6, Province dell’Ovest punti 1.

SERIE C LIGURIA/PIEMONTE POULE 1 (IV di ANDATA) COPPA MARE E MONTI –

Alessandria – Amatori Genova 5/78

CUS Genova/B – UR Riviera 32/0

Lions Tortona – CUS PO 34/33

CLASSIFICA: CUS Genova punti 19, Tortona 14, Amatori Genova 12, CUS PO 11, UR Riviera 6, Alessandria punti 0.

UNDER 19 GIRONE 1 (VIII GIORNATA) dom. h. 12,3

UR Riviera – Unione Monferrato 5/115

Moncalieri – Pro Recco 10/47

NRG Collegno – Amatori Genova (n.d.) **

Biella – VII Torino 8/12

U.R.P. Alessandria in sosta

CLASSIFICA: Unione Monferrato (*) punti 35, VII Torino (*) 29, Biella (**) 21, Pro Recco (**) 20, Moncalieri 14, Amatori Genova (*) 12, UR Riviera (*) e U.R.P. Alessandria 3, NRG Collegno (*) - 3.

(*): gare in meno

(**): attesa esito Giudice sportivo

UNDER 17 INTERREGIONALE ZONA 2 GIRONE 1 (II di RITORNO)

Lainate – Amatori Genova 22/31

CUS Torino – Amatori&Union Milano 14/17

Province dell’Ovest – Parabiago 30/24

San Mauro – Unione Monferrato 30/18

CLASSIFICA: Amatori&Union Milano punti 44, Province dell’Ovest 33, Parabiago ed Amatori Genova 25, CUS Torino 24, , San Mauro 21, Unione Monferrato 13, Lainate punti 2.

UNDER 17 TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (III di RITORNO)

UR Riviera – CUS Genova 19/24

Savona – Province dell’Ovest/B . (n.d.) **

CLASSIFICA: CUS Genova punti 34, Province dell’Ovest/B 13, U.R.P. Alessandria 10, Savona ed UR Riviera punti 8.

(**): attesa Giudice sportivo

