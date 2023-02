Karate. Polisportiva Quiliano, bottino d medaglie nella Gara Internazionale AICS di Torino

Grande fine settimana per la Polisportiva Quiliano Karate ASD che torna da Torino con un bel bottino di medaglie dopo aver partecipato alla Gara Internazionale AICS.

Nel sodalizio savonese esordio per Marta Bresciani, Mattia Prato e Mattia Bonanni (5° posto), con il ritorno in pedana di Andrea Gaggero. La Bresciani conquista due bronzi nella categoria under 12, argento e bronzo per Prato. Terzo posto per Giulia Badano.

Nella Categoria Kumite 4 medaglie d'oro arrivano da Francesca Rossello, Alice Calcagno, Riccardo Di Adamo e Mattia Zamagni. Argento per Alessio Di Stefano. Nella categoria under 21 bronzo per Gaia Panaro, mentre nella categoria Senior oro conquistato da Andrea Gaggero.

"Tutti i tesserati hanno ben figurato nelle loro rispettive categorie dimostrando grinta e carattere. Ma la cosa più bella, al di là delle medaglie conquistate, è stata vedere come i più grandi seguivano e caricavano i più piccoli, un gruppo unito sia in palestra che fuori", dichiarano tramite la propria pagina Facebook dal sodalizio savonese.

Un bel gesto anche quello di Alessio Coku ed Emiliano Scotto che, nonostante i loro infortuni, hanno seguito la squadra fino a Torino dando il loro contributo.