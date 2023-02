Calcio. Carcarese, Brovida non basta per superare il Soccer Borghetto: "Risultato positivo su un campo difficile"

Il quinto posto in coabitazione a quota 32 punti è sicuramente un grande risultato fino ad oggi per la Carcarese, tornata alla ribalta del calcio ligure dopo la splendida cavalcata con salto di categoria nella scorsa stagione.

I biancorossi sono stati stoppati nello scorso turno di campionato sul campo del Soccer Borghetto, un match che dopo il vantaggio si è fatta recuperare per poi andare a segnare il definitivo pari: ad analizzare il 2-2 dello stadio 'Oliva' è Gabriele Brovida:

"Sapevamo che sarebbe stata una battaglia ma credo che fino al momento del pareggio avessimo rischiato poco e niente e quindi meritassimo di vincere, dopo però i due errori che ci hanno portato ad essere in svantaggio siamo contenti di essere riusciti a riprenderla e di aver guadagnato comunque un punto su un campo difficile".

Brovida giudica in maniera positiva la strada percorsa dalla sua squadra in Promozione: "Da neopromossi essere in mezzo a squadre che da anni affrontano quella categoria sempre con buoni risultati ci soddisfa sempre però ricordandoci che il nostro obbiettivo primario rimane comunque salvarsi il prima possibile".

A livello personale il classe 2000 vuole continuare su questa rotta: "Ero partito abbastanza male nel girone di andata ma credo di essermi ripreso bene in questo inizio di girone di ritorno e spero di continuare così".

Brovida ha svolto tutto il settore giovanile nella Cairese, ma a Carcare l'attaccante non trova tante differenze: "Trovo poche differenze ma molte similitudini. Sono due ottime società composte da persone di valore, ho lasciato Cairo perché non trovavo spazio e sono felice che la Carcarese mi abbia cercato perché qua ho trovato un gruppo stupendo e una società veramente importante e vogliosa di creare un ambiente famigliare ma con dei sani valori e principi e questo mi ha aiutato moltissimo a crescere come giocatore, spero di continuare assieme per altri anni perché qua a Carcare mi trovo veramente bene".