Atletica Arcobaleno. Lanci ok con Buzzanca, Canepa e Cavanna, buoni riscontri da Ronco Scrivia dal cross

Sabato “full immersion” a Genova Villa Gentile nel settore lanci, 2° prova del Campionato Regionale invernale Lanci, valida per assegnazione dei titoli individuali.

E finalmente il buon Buzzy (alias Gioele Buzzanca) frantuma il muro dei 50 metri nel disco. Affermazione netta con un lancio a 51.22, per la felicità di tutti noi e del suo coach Domenico Polato.

Nella medesima gara Jacopo Ravera è 4° con 32,27.

Disco femminile con affermazione di Elena Mordeglia (miglior lancio a 27.71) e buoni segnali dall’allieva Beatrice Musso (23.95) e dalle junior Michela Brugnera e Clara Grassi.

Martello femminile con l’ovadese Ilaria Cavanno che si porta a 42,85, vittoriosa tra le junior e sicuramente pronta per misure ancor più significative. Alle sue spalle continua a crescere anche Camilla De Francesco, miglior lancio a 34,95, per la felicità del coach Alessandro Senelli. All’esordio l’allieva Sveva Fasolo realizza 16.56, dopo aver colto un buon argento nel peso con la misura di 8.50.

Il rientro di un acciaccato Denis Canepa (comunque in grado di scagliare il giavellotto a 56.54, conquistando così il titolo ligure) porta alla tripletta Arcobaleno sul podio assoluto, con Roberto Fazio secondo con 41.40 e Leonardo Musso 3° con 39.74.

Rimanendo al giavellotto si migliora sino a 43.56 lo junior Nicholas Carrai che si aggiudica il titolo di categoria. Tra gli Allievi Davide Bolla a 29.38.

Giavellotto donne con Irene Viotti (miglior lancio a 21.57) in pedana con le giovani Elily Capurro. Clara Grassi e Elena Albanese).

Nel peso titolo juniores per Daniele Piccardi, con un lancio di m. 9,60.

Tra gli allievi buon 10.30 per Riccardo Bonato, che chiude in 3° posizione.





E passiamo al cross di Ronco Scrivia, 2° prova regionale del campionato di società 2023 valida anche per assegnazione dei titoli liguri individuali.

Maiuscola prestazione di Samuele Angelini che nel cross assoluto sui 10 km fa gara a sé e giunge al traguardo con ampio margine sul gruppo. Gruppo che viene regolato da un indomito e sempre molto competitivo Vincenzo Stola!

Lucrezia Mancino si aggiudica la gara assoluta femminile svoltasi sugli 8 km. Al 6° posto Laila Hero e 15° Michela Caviglia.

Gara allieve sui 4 km e splende il talento di Vittoria Facco! La spezzina-cellese (tesserata sino al 2022 con il Centro Atletica Celle Ligure) fa gara di testa e si impone con buon margine). Completano la squadra con buone prove Maria Krad (11°), Marts Andora (13°), Rebecca Sofio (14°), purtroppo costretta al ritiro Asia Zucchino.

Buone cose anche dalla gara junior donne: ottimo argento per Chiara Puddu che si conferma in grande crescita. 5° posto per Arianna Tagliafico e 7° per Chiara Memme.

Tra gli allievi ottima prova di Gabriele Di Vita, terzo all’arrivo a spalla con il 2° classificato.

Nel cross corto (3 km) Enrico Lanfranconi vince la volata per il bronzo su Nicolò Reghin. Simone Santini è 12° e Andrea Lisitano 13°.

Nella gara junior maschile 13° posto per Luca Conte e 16° per Francesco Gualdi.





Dagli Stati Uniti un buon segnale da Ludovico Vaccari. Impegnato in una gara indoor su pista con un anello anomalo di 300 metri ha corso i 3.000 in 8.36.