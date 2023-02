Basket, A2 femminile: l'Amatori Savona si ferma, sprint finale per Battipaglia

Si interrompe la striscia di 4 vittorie consecutive delle biancorosse

Diciottesima giornata di campionato, Amatori Savona ospita Battipaglia, squadra campana che occupa il quarto posto in classifica e dotata di grandi individualità, alle quali si è da poco aggiunta anche Sara Crudo, giocatrice che ha militato per anni nella massima serie e nel giro della nazionale italiana. La Azimut, dopo quattro vittorie consecutive, prova l’impresa sul parquet di casa, che spesso quest’anno è stato teatro di ottime prestazioni.

Parte con la giusta intensità la squadra savonese, che con due palloni recuperati realizza 4 punti veloci con Pobozy e Paleari. La risposta di Battipaglia è invece affidata alle triple di Potolicchio e Rilychova e al gioco sotto canestro di Cutrupi, grazie al quale la squadra ospite ottiene il primo vantaggio della gara. La tripla da distanza siderale di Sansalone riporta avanti l’Amatori ma è ancora Potolicchio a tenere in striscia le campane alla metà del primo quarto. La prima frazione si chiude con punteggi alti (25-20) a causa sia dell’elevato ritmo del gioco, sia della prevalenza degli attacchi sulle difese.

Secondo quarto aperto dal canestro di Alford al quale rispondono Salvestrini e Vivalda: entrambe le difese continuano ad essere piuttosto concessive e di questo beneficia Savona che si porta sul +6 sfruttando anche l’assenza per falli del pivot di Battipaglia Cutrupi. In seguito alle ampie rotazioni effettuate da entrambi i coach, le ospiti trovano punti ed energia da Seka, mentre le biancorosse perdono moltissimi palloni e si aggrappano alle giocate di Zanetti.

La maggiore lucidità della squadra di Maslarinos e l’ingresso in campo della nazionale Sara Crudo fanno si che all’intervallo si vada sul +1 per le ospiti (37-38).

Apertura di secondo tempo frizzante, con una tripla per parte e diversi canestri da distanza ravvicinata: ritmo sempre altissimo e importanti gesti tecnici da entrambe le parti. L’uscita dal campo per 4 falli di Alford spiana la strada a Cutrupi, che da questo momento in poi prenderà in mano le sorti della gara e risulterà decisiva con il gioco in post basso.

Zanetti, in forma straripante, concretizza il +4 a metà del parziale ma il dubbio quarto fallo commesso da Pobozy priva Savona della protettrice del proprio ferro. Cutrupi ha così una serie di conclusioni semplici che capitalizza, ma le biancorosse non si arrendono e rimangono a contatto: il terzo quarto finisce 51-55.

Nell’ultimo periodo l’esperienza di Sara Crudo, la fisicità di Cutrupi, il talento di Potolicchio e una serie di fischi ancor più dubbi, mettono in seria difficoltà l’Amatori Savona.

A questo si aggiunge la tripla di tabellone di Castelli e l’espulsione di coach Dagliano in seguito al doppio fallo tecnico rimediato per le proteste. Le padrone di casa, sul -9 e con le idee sempre più annebbiate per la fatica, scivolano così fino al -15 finale.

Risultato 64-79.





Il commento al termine della gara del team manager Davide Parodi: “Abbiamo visto una bella partita, con due squadre che hanno sempre tenuto alti i ritmi e non si sono risparmiate. Battipaglia è una compagine fortissima e sapevamo sarebbe stato difficile avere la meglio su di loro. Lo spirito visto in campo è comunque quello giusto; è importante adesso resettare e iniziare già a pensare alla partita di mercoledì contro Firenze”.





Prossimo appuntamento mercoledì 15 febbraio alle ore 19 al Palazzetto dello Sport di Savona per il recupero della partita contro Firenze.









AZIMUT WEALTH MANAGEMENT AMATORI PALLACANESTRO SAVONA 64 – OMEPS AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA 79

Amatori Savona:

Ceccardi ne, Vivalda 6, Ghigliotto ne, Salvestrini 8, Poletti, Lo Re ne, Sansalone 3, Picasso 3, Paleari 5, Leonardini 2, Pobozy 12, Zanetti 25. All Dagliano. Ass Cacace, Colandrea, Faranna.





Battipaglia: Lombardi, Seka 12, Crudo 6, Castelli 8, Potolicchio 19, Zanetti, Cutrupi 15, Alford 4, Chiovato 2, Rylichova 13. All Maslarinos.





Arbitri: Colombo e Zara.