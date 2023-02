Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Oggi il via della fase nazioanle, l'Imperia attende il risultato di Cast Brescia - Alba

Inizia la volata per la conquista della 56^ Coppa Italia riservata alle formazioni di Eccellenza. Le 19 vincenti delle rispettive fasi regionali si affrontano nella competizione nazionale organizzata, nella prima parte, in triangolari e abbinamenti, proseguendo con le sfide di andata e ritorno dei Quarti e delle Semifinali che porteranno alla finale in gara unica in campo neutro. La prima giornata dei triangolari e le gare di andata degli accoppiamenti sono in programma mercoledì 15 febbraio alle 14.30.

In palio, oltre all’ambita promozione diretta in Serie D, un trofeo senza eguali nel panorama del calcio nazionale. Inizia dunque un viaggio che, nell’arco di oltre due mesi, accenderà i riflettori sulle formazioni di punta del calcio regionale italiano, un’avventura dallo “spirito epico” con l’obiettivo di conquistare un posto nella storia. La Coppa Italia Dilettanti, istituita dalla LND nella stagione 1966/67, è una competizione storica e unica al tempo stesso, con la fase nazionale (che fino al 1999/00 prevedeva anche una finale incrociata tra le vincenti della Coppa di Serie D e quelle provenienti appunto dalle regioni) che accoglie le sfide tra Regioni diverse.

Per gli abbinamenti, in caso di parità di punteggio al termine dei 180’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente. La prima classificata di ogni Triangolare passa al turno successivo.

Variazioni di orario

Gioiese-Nuova Igea Virtus prenderà il via alle 15.00.

Cambi di campo

Certaldo-Nibbiano e Valtidone si giocherà al campo comunale “Sussidiario” di Certaldo (Fi) e Gioiese-Nuova Igea Virtus allo stadio “Giovanni Paolo II” di Rosarno (Rc).

Mercoledì 15 febbraio – ore 14.30 - Le designazioni arbitrali

1^ Giornata - Triangolari

A: Cast-Brescia-Alba (Arbitro Francesco Comito di Messina) – Comunale n.1 di Castegnato (Bs). Riposa: Imperia

B: Vigasio-Lavis (Alessandro Angelo di Marsala) - Comunale 1 “Alzeri” di Vigasio (Vr). Riposa: Brian Lignano

G: Manfredonia-Tricarico (Giovanni Moro di Novi Ligure) – “Madre Pietra Stadium” di Apricena (Fg). Riposa: San Marzano

Andata – Accoppiamenti

C: Certaldo-Nibbiano e Valtidone (Gianluca Cipriano di Torino) – “Sussidiario” di Certaldo (Fi)

D: Valdichienti Ponte-Branca (Giacomo Pasquetto di Crema) – Comunale di Monte San Giusto (Mc).

E: Budoni-Insieme Formia (Gabriele Iurino di Venosa) – Comunale di Budoni (Ss).

F: Campobasso-Sambuceto (Luca Schifone di Taranto) – Stadio “Nuovo Romagnoli” di Campobasso.

H: Gioiese-Nuova Igea Virtus (Ludovico Esposito di Pescara) – “Papa Giovanni Paolo II” di Rosarno (Rc).

Il programma

1ª fase triangolari – andata accoppiamenti: 15 febbraio

2ª gara triangolari – ritorno accoppiamenti: 22 febbraio

3ª gara triangolari: 1° marzo

Quarti di finale – andata: 8 marzo / ritorno: 22 marzo

Semifinali – andata: 5 aprile / ritorno: 12 aprile

Finale: 26 aprile (eventuale)