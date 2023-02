Calcio, Imperia. A stretto giro di posta il nuovo allenatore, in forte crescita le quotazioni di Solari

Il campionato e la Coppa Italia di Eccellenza chiamano l'Imperia.

Tra domenica e mercoledì prossimo i nerazzurri sono attesi da due sfide determinanti per mantenere vivo il sogno del ritorno in Serie D: prima con la Sestrese e poi il match d'esordio nel tabellone nazionale di Coppa Italia.

Tempi stretti che impongono un cambio di passo, in arrivo, dopo la separazione con mister Bocchi.

Gli ultimi rumor provenienti da radiomercato vedono in fatti in crescita le quotazioni di mister Matteo Solari, pronto a tornare in corsa dopo l'ultima stagione, proprio in quarta serie con il Vado.

L'eventuale arrivo di Solari non sorprenderebbe, in quanto le parti erano entrate già in contatto dopo l'esonero di novembre di mister Alessandro Lupo.