La mancanza del rettangolo verde si è fatta sentire in questi mesi per mister Matteo Solari, ma oggi il tecnico valbormidese ha avuto modo di riassaggiare le sane abitudini quotidiane per ogni allenatore, dirigendo il suo primo allenamento con i colori dell'Imperia.

Lavoro, motivazione e senso di responsabilità sono state le parole cardine nella prima intervista, dove è trasparsa chiara e senza filtri l'intenzione di lottare fino alla fine per il ritorno in Serie D: