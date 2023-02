Calcio Serie D: notte fonda Fossano, il Gozzano passeggia al Pochissimo

Il Fossano incappa nella 19^sconfitta in campionato nel recupero della 26^giornata giocato al Pochissimo contro il Gozzano.

Avvio horror della squadra di Viassi che subisce due gol in un quarto d'ora. Ad inizio secondo tempo gol illusorio di Simonetta, prima che gli ospiti dilaghino. 2-5 il risultato finale con Scotto ultimo ad entrare nel tabellino dei marcatori per la squadra cuneese.

CRONACA

Alla prima occasione il Gozzano si porta in vantaggio. E' il nono minuto quando Selleri ruba il tempo alla difesa avversaria, cattura un buon pallone e trafigge Ricatto: 0-1. Si attende la rabbiosa reazione dei blues ma invece arriva il raddoppio ospite, cinque minuti dopo. Merito di Rao che elude il tentativo di opposizione di Premoli e segna il 2-0. Squillo fossanese a ridosso del 20'. Ci prova Alfiero con un destro da posizione invitante, Vagge respinge. Il Gozzano può gestire e giocare in contropiede: Vono pesca Pennati che si fa ipnotizzare da Ricatto. Squadre negli spogliatoi con i padroni di casa sotto di due reti.

Cambio di Viassi in avvio di ripresa: Viglietta subentra a Rodi. La partita si riapre al minuto 52. Simonetta scaglia un mancino potente e preciso dal limite dell'area che non lascia scampo a Vagge, 1-2. E' un fuoco di paglia perchè la squadra di Schettino rischia poco o nulla (Alfiero temporeggia troppo e sciupa una buona chance) e cala il tris al 68'. Perfetta la punizione di Mazzotti, Ricatto battuto per la terza volta. Poco dopo Montalbano, appena subentrato a Selleri, firma il poker con una conclusione a pelo d'erba. Utile solo per le statistiche il gol di Scotto a cinque dalla fine dopo un'incertezza di Vagge. Stessa sorte per il gol di Vono, imbeccato dal suo portiere con un lungo rinvio in pieno recupero. Finisce 2-5 al Pochissimo, nuovo capitolo di un'annata nera per i colori fossanesi.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Ricatto, Cannistrà, Scotto, Marin, Barbagiovanni (69' Quaranta); Simonetta, Premoli; Fogliarino (76' Medda), Galvagno, Rodi (48' Viglietta); Alfiero. A disp: Chiavassa, Malltezi, Crosetti, Shita, Formagnana, Solavagione. All Viassi

Gozzano (4-2-3-1): Vagge, Di Giovanni, Ferrari, Dalmasso, Gasparoni (62' Marcaletti); Pennati, Mazzotti; Vono, Rao (81' Molinari), Sangiorgio (77'Botta); Selleri (73' Montalbano). A disp: Pallavicini, Gemelli, Manga M Bassa, Turato, Scarpa. All Schettino

Gol: 9' Selleri, 15' Rao, 52' Simonetta, 68' Mazzotti, 76' Montalbano, 85' Scotto, Vono 90'+4

Ammoniti: Scotto, Fogliarino, Gasparoni

Espulsi:

Arbitro: Domenico Mallardi di Bari, assistenti Gregorio Di Maggio di La Spezia e Guido Junior Cucchiar di La Spezia

La classifica: