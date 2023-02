Come effettuare una scommessa sportiva online

Scommettere online è una delle attività che il pubblico fruitore di eventi sportivi preferisce. Puntare sulla propria squadra o sul proprio atleta preferito rappresenta da un certo punto di vista un supporto e da un altro un modo più accattivante e adrenalinico per seguire un evento. Il mondo delle scommesse però non è per niente semplice, bisogna ponderare le proprie scelte e soprattutto accumulare una certa esperienza prima di lanciarsi nel puntare i propri soldi.

Se non hai mai piazzato una scommessa e vuoi scoprirne il funzionamento questo articolo fa al caso tuo. E ricorda di giocare solo con siti scommesse aams verificati.

Come funzionano le scommesse?

Prima di iniziare a capire come funzionano le scommesse è giusto mettere in chiaro che si tratta di gioco d’azzardo, e in quanto tale bisogna prestare molta attenzione, accettarne i rischi e soprattutto giocare in maniera responsabile.

La scommessa sportiva consiste principalmente nel fare un pronostico su uno o più eventi, se la previsione è esatta si vincerà una determinata somma di denaro, mentre se la previsione risulterà errata si andrà a perdere la somma investita. Un punto fondamentale su cui basarsi prima di scommettere è quello di controllare i parametri (o quote) della scommessa. Parametri che vengono messi a disposizione dai vari Bookmakers.

La figura del Bookmakers

La figura più importante da prendere in considerazione prima di piazzare la propria scommessa è quella del Bookmaker. Il Bookmaker fondamentalmente è colui che gestisce la scommessa, il suo compito è quello di versare la somma in caso di vincita o ritirarla in caso di sconfitta. Ogni Bookmaker deve attenersi a delle regolamentazioni prestabilite dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato, in modo da garantire un gioco equo per tutti gli scommettitori. Ogni Bookmaker presenta delle quote diverse, e per questo prima di piazzare la propria scommessa è importante prenderne in considerazione diversi e scegliere la quotazione più vantaggiosa.

Gli strumenti necessari

Per poter cominciare a scommettere ciò di cui si ha bisogno è semplicemente una connessione internet e un qualunque device tra pc, tablet o smartphone. Quel che poi bisogna fare è cercare il sito migliore su cui fare affidamento e registrarsi. Una volta registrati, nella maggior parte dei siti prima di poter cominciare a scommettere, sarà richiesto l’inserimento di un documento valido e una minima somma di denaro che verrà conservata dal bookmaker finchè non verrà spesa.

Il funzionamento delle piattaforme

Le piattaforme su cui scommettere bene o male sono molto simili tra loro e intuitive nel funzionamento. Quel che bisognerà fare è loggarsi con il proprio profilo e navigare all’interno del sito andando a scegliere la tipologia di scommessa da effettuare. Si potrà scegliere tra vari sport come il calcio, il basket, il tennis e molti altri, o in alternativa viene data la possibilità di scegliere la cosiddetta “scommessa virtuale”. La scommessa virtuale consiste in un tipo di gioco d’azzardo simulato che non si basa su un evento reale e che ha come punto a favore quello di essere relativamente rapido nel risultato.

Le piattaforme consentono inoltre di poter scommettere su più eventi contemporaneamente, in questo caso le quote andranno a sommarsi per essere poi moltiplicate alla somma giocata. La condizione necessaria per la vincita consiste però nell’esito favorevole di ognuna delle quote, in caso contrario si andrà a perdere l’intera scommessa.

Ogni singolo evento presenta diverse possibilità di scommessa; come un risultato esatto, la vincita di una determinata squadra indipendentemente dal punteggio, il pareggio o le prestazioni del singolo giocatore all’interno di una partita. Le quote assegnate si basano sulle probabilità che un determinato risultato vada a segno, minore sarà la probabilità e maggiore sarà il valore della quota. Ovviamente quote più alte comporteranno maggiore rischio.

Conclusioni

Adesso che siete a conoscenza di tutto ciò che serve per poter iniziare a scommettere, è importante che siate consapevoli delle vostre azioni e di ciò che comporteranno. Proprio per questo è indispensabile fare affidamento sulla pratica prima di iniziare a puntare grandi somme di denaro, ricordando che in ogni caso si tratta di gioco d’azzardo.