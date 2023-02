Calcio, Sanremese. La promessa e la stoccata del presidente Masu: "Non parlo più di Serie C altrimenti qualcuno sponsorizzerà la nostra prossima avversaria"

Alla rivalità sportiva per la rincorsa al primato tra Sanremese e Sestri Levante si sono aggiunte le fisiologiche schermaglie dirigenziali, dopo il sostegno palesato da Marco Del Gratta, ex presidente dei matuziani, alla causa dei Corsari.

Un aspetto toccato dal presidente biancazzurro Alessandro Masu nel messaggio di ringraziamento pubblicato stamane per gli auguri di compleanno ricevuti.

Il massimo dirigente ponentino ha ribadito anche il proprio impegno per la Cittadella dello Sport a Pian Di Poma, obiettivo dichiarato per regalare ulteriore spinta all'intero vivaio:

"Avrei voluto ringraziarvi tutti - ha scritto Masu - tifosi ed amici di Sanremo, per esserVi ricordati del mio compleanno! A questo grande traguardo mi piacerebbe aggiungere quello che oggi è un sogno per tutti i sostenitori biancoazzurri! Ma quella parola meglio non pronunciarla più a Sanremo, altrimenti qualche altro cittadino della Riviera dei Fiori potrebbe sponsorizzare la prossima avversaria della Sanre! Vi assicuro che non mollerò nemmeno quest’anno ed anzi sto lavorando con tutta l’Amministrazione Comunale affinché il progetto di realizzare la Cittadella per i nostri ragazzi a Pian di Poma possa essere non più un sogno ma una realtà. Un caro saluto a tutti ed arrivederci allo stadio!