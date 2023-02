Calcio, Tornei Estivi. Ci sarà anche Davide Sancinito al Secondo Trofeo Città di Albenga

Sono già partite a pieno ritmo le iscrizioni per il Secondo Trofeo Città di Albenga, il torneo di calcio a 7 che accompagnerà l'estate ingauna sul terreno in sintetico del Sacro Cuore.

La nuova collocazione, unita all'aumento del punteggio per la strutturazione delle rose, promette di alzare in maniera considerevole il livello del torneo, come conferma la presenza, annunciata ieri, di Davide Sancinito.

Il centrocampista ingauno, regista dell'Imperia, sarà ai nastri di partenza con la propria squadra, ma non sarà l'unico top player a rincorrere il trofeo: nei prossimi giorni sono infatti attesi ulteriori annunci di razza.

Per info e iscrizioni

Emanuele 320/5559189

Matteo 392/6332221