Giudice Sportivo, Eccellenza: due club multati, dieci i giocatori fermati per un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 12/ 2/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00 ALBENGA 1928

Alcuni sostenitori accendevano e facevano scoppiare 4 petardi che finivano all'interno del terreno di gioco.

Euro 75,00 LAVAGNESE 1919 Per l'intera durata della gara i propri sostenitori rivolgevano all'indirizzo del ddg espressioni ingiuriose, minacciose e gravemente irriguardose.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RUVO ALBERTO (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

PRATO FABIO (CAIRESE)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA CALCIO SRL)

RIGHETTI MARCO (LAVAGNESE 1919)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KEITA MOHAMED (ANGELO BAIARDO)

RAMPINI OMAR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

PADOVAN GABRIEL (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

ALBERTI MAURIZIO (TAGGIA)

SINA ERNALD (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA CALCIO SRL)

ROMANENGO GIOVANNI BATTIS (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ANSELMO ANDREA (ALBENGA 1928)

BIANCATO MATTEO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)

CHIARLONE LORENZO (FINALE)

MAISANO FRANCESCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

ADORNATO DAVIDE (LAVAGNESE 1919)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BOVERI EMANUELE (CAIRESE)

GUARCO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GUIDA SIMONE (IMPERIA CALCIO SRL)

CASANOVA ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PIROZZI JORDI (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

AGOSTINI STEFANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DOLCINI LOUIS (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

DEL PADRONE LORENZO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (III INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

MORAGLIO ALBERTO (CAIRESE)

PUDDU DANIELE (FINALE)

LOMBARDI ANGELO (LAVAGNESE 1919)

SALKU ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

MORETTI TOMMASO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARIO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

CILIA GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

GALLI DANIELE (CAIRESE)

ZUNINO ELIA (CAIRESE)

RAJA GABRIELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CASTRO CID ADRIAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PADI NICOLO (RIVASAMBA H.C.A.)

BETTATI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFR)

MASTRIPPOLITO LEONARDO (ALBENGA 1928)

SAKO HAMED (FINALE)

KRUHS ZULIAN GUILHERME (LAVAGNESE 1919)