Giudice Sportivo, Prima Categoria: poco da segnalare nei gironi A e B, referti ricchi negli altri raggruppamenti

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 8/ 2/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MUSETTI LUCA (COLLI ORTONOVO)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERULLI DIEGO (COLLI ORTONOVO)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

ROSSI MARCO (VEZZANO 2005)

GARE DEL 11/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

PIPINO FILIPPO (MULTEDO LEVANTE 1930) (sanzione attenuata per il fattivo comportamento collaborativo della società e le scuse formulate a fine gara).

AMMONIZIONE (VII INFR)

SALTARELLI ANTONIO (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARTELLI GIANNI (MURA ANGELI)

AMMONIZIONE (I INFR)

POGGIO MICHELE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)

Sanzione attenuata per le scuse a fine gara.

MANFREDI IVAN (COGORNESE)

Sanzione attenuata per le scuse a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALZANO LUCA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)

Al termine della gara, riceve la seconda ammonizione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MOSTO GIORGIO (COGORNESE)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

BERNARDI SIMONE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

MASSA GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BORTOLAZZI FILIPPO (SORI)

FERRANTE FLORIANO (SORI)

ORERO LUCA (SORI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ROGAI ANDREA (CELLA 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VIO ENRICO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CELLERINO ANDREA (BORGORATTI)

BARTOLUCCI PIETRO (CA DE RISSI SG)

ARENA DANIELE (PRA F.C.)

OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)

TAGLIAVACCHE ALESSANDRO (PRIARUGGIA G.MORA)

VITTORI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)

FERRARI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DANIELE LORENZO (BARGAGLI SAN SIRO)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

RIOTTI DANIEL LEON (BORGORATTI)

PESCE FEDERICO (MURA ANGELI)

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RIDELLA GIACOMO (BORGORATTI)

REMORINO FILIPPO (CA DE RISSI SG)

PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO LEVANTE 1930)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAFIERO LORENZO (ATLETICO QUARTO)

QUATTRONE VINCENZO (CA DE RISSI SG)

CASALE FABIO (COGORNESE)

NAZARENO LASTRA JEAN P. (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

VARVICCHIO OMAR (OLIMPIC 1971)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

TURINESE MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

ORI DAVIDE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

SALUCCI LUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

FRANCHIN DAVIDE (SORI)

FERROTTI GABRIELE (SPOTORNESE CALCIO)

ZHUZHI ADOR (SPOTORNESE CALCIO)

PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)

SUETTA DANIELE (VADESE CALCIO 2018)

TEMPERINI JAMES PATRICK E (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MORINI GIANLUCA (ATLETICO QUARTO)

FERRERA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)

LEONARDI PIETRO (BARGAGLI SAN SIRO)

ABELI DANIEL (BORGORATTI)

ADORNO NICOLO (MURA ANGELI)

DRI DENIS (MURA ANGELI)

GREZZI GIANLUCA (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

PULINA CHRISTIAN (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (I INFR)

MORENO ORTEGA ROBERTO C. (BORGORATTI)

ROVELLI ALBERTO (CELLA 1956)

DE MATTEI TOMAS (COGORNESE)

MANFREDI IVAN (COGORNESE)

CAMBIASO SIMONE (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

DA RONCH FRANCESCO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

SHAHINI ALESSIO (SPOTORNESE CALCIO)

SARPA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

MARTINOIA SIMONE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ERANIO LORENZO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GARE DEL 12/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 75,00

BOLANESE

Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l'intera durata della gara rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose ed irriguardose nonché tenevano una condotta provocatoria nei confronti dei giocatori della squadra avversaria.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 3/2023

LORENZELLI GUIDO (ARCOLA GARIBALDINA)

Al 6' del st, dopo un fallo di gioco, si spintonava con un giocatore della squadra avversaria rivolgendosi reciprocamente espressioni minacciose.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/ 3/2023

MORICHINI DONATO (PRATO 2013)

SQUALIFICA PER UNA GARA

TRIVELLONI PAOLO (BOLANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D AMELIO FRANCESCO (CALVARESE 1923)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORRADO MARCO (SANTERENZINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

MONTI IVAN (SAN FRANCESCO LOANO)

BARLETTI ALESSIO (SANTERENZINA)

MORONI MASSIMILIANO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VICARI SALVATORE (BOLANESE)

Al 6' del st, dopo un fallo di gioco, si spintonava con un dirigente della squadra avversaria rivolgendosi reciprocamente espressioni minacciose.

RIZQAOUI OMAR (SUPERBA CALCIO 2017)

A gioco in svolgimento ma in mancanza di contesa del pallone, colpiva con un calcio il polpaccio di un avversario senza provocare conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANFREDI GABRIELE (ARCOLA GARIBALDINA)

FOSSA TOMMASO (BORGO INCROCIATI)

DELLEPIANE STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CORSINI THOMAS (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

GHIGGERI ALBERTO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CROCETTI BRUNO (ANTICA LUNI 2009)

SOMMARIVA ALESSIO (PRATO 2013)

DI SANSEBASTIANO MATTIA (PSM RAPALLO)

PIERMARINI EDOARDO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

A fine gara rivolgeva al ddg espressioni irriguardose nonchè blasfeme.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ROMEO DOMENICO (BOLZANETESE VIRTUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALCAGNO STEFANO (ALBISSOLE 1909)

BRIGATO DAVIDE (ANTICA LUNI 2009)

MARINARI MATTIA (ANTICA LUNI 2009)

VALLETTA MATTIA (ARCOLA GARIBALDINA)

TESTA LUCA (AREA CALCIO ANDORA)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

SIVORI FILIPPO (CASTELNOVESE)

DELLA GIOVANNA LUCA (PRATO 2013)

PASTORINO FEDERICO (PRATO 2013)

PRESTIA NICOLO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

OLANDA NICOLO (SAN CIPRIANO)

QUINTAVALLE RICCARDO (SAVONA 1907 FBC)

LICATA FILIPPO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BONARA SIMONE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

GRASSO LUCA (VELOCE 1910)

VIEL LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARRAS MICHELE (ALBISSOLE 1909)

GUARNIERI LORENZO (BOLZANETESE VIRTUS)

OLIVETO ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)

FOSSA TOMMASO (BORGO INCROCIATI)

GRIFO KEVIN (CAMPOROSSO)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

MORA GABRIELE (CASTELNOVESE)

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)

GARRONE FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

GIACOPETTI DAVIDE (PRATO 2013)

MAZZARELLO GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PASTI DAVIDE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

BOSIO CRISTIANO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

COZZANI NICOLO (SANTERENZINA)

PARDINI NICOLA (SANTERENZINA)

MINNELLI DANIELE PAOLO (SUPERBA CALCIO 2017)

VERCELLI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

COSTA MATTEO (VEZZANO 2005)

BASTITA DAVIDE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

TOURE ZOUMANA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

BURLANDO TOMMASO (ALTARESE)

FAZIO MATTEO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VALLARINO MORENO (ALBISSOLE 1909)

GUERRIERI FRANCESCO (ANTICA LUNI 2009)

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

EL BARD ABDELFATAH (CASTELNOVESE)

VIGNOLA MATTEO (PONTELUNGO 1949)

GIACOPELLO DAVIDE (SPORTING CLUB AURORA 1975)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DAMONTE FEDERICO (ALBISSOLE 1909)

LESKAJ SUEL (ALTARESE)

CAFFAZ DAMIANO UMBERTO (ANTICA LUNI 2009)

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)

ANGELI MANUEL (PEGAZZANO CALCIO 2015)

ILLIANO DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

TICOZZI UMBERTO (SANTERENZINA)

SPINETTI DANIELE (SUPERBA CALCIO 2017)

RERA FABRIZIO (VEZZANO 2005)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

MORDEGLIA NICOLO (ALTARESE)

RUSSO GIULIO (AURORA CALCIO)

CASTELLANOTTI ANDREA (BOLANESE)

LONGO FRANCESCO (BOLZANETESE VIRTUS)

MATAROZZO MATTEO (BORGO INCROCIATI)

VAROSIO LUCA (BORGO INCROCIATI)

DI MARTINO LEONARDO (CASTELNOVESE)

LANTERI GIACOMO (CITTA DI COGOLETO)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ICARDO GABRIELE (MILLESIMO CALCIO)

MALGAROTTO ROBERTO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

RESIO SIMONE (PLODIO 1997)

RASCHELLA LORENZO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

MURIALDO GEORDIE (QUILIANO&VALLEGGIA)

MUCA JURGEN (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

COCURULLO MATTEO (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)

APICELLA NICOLO (SAVONA 1907 FBC)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)

TRUCCO MATTIA (SUPERBA CALCIO 2017)

CARRUS ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ROSSINI LEONARDO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (II INFR)

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

ARENA GIOSUE (ARCOLA GARIBALDINA)

IBBA ALESSANDRO (ARCOLA GARIBALDINA)

BASSI NGANG ODILON (AURORA CALCIO)

CARTA FILIPPO (BOLANESE)

CRUDO VINCENZO (CAMPOROSSO)

SCORTICHINI ANDREA (CAMPOROSSO)

DELLAMICO GIACOMO (COLLI ORTONOVO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ALBANESE GABRIELE (LETIMBRO 1945)

CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)

RISSO ALESSANDRO (POLIS. PIEVE LIGURE)

D AMICO NICOLO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MAGNANI DANIELE (QUILIANO&VALLEGGIA)

PAOLESSI TOMASO (SAN CIPRIANO)

BIANCO MICHAEL (SAN FRANCESCO LOANO)

TOTARO EDOARDO (SAN FRANCESCO LOANO)

GRASSI ANGELO (VEZZANO 2005)

AMMONIZIONE (I INFR)

VALLE EDOARDO (ALBISSOLE 1909)

IRIANA HARRISON OSAREM (AURORA CALCIO)

CONTI NICOLA (BOLANESE)

PERGOLIZZI ANGELO (BOLANESE)

SERUSI EMANUELE (BOLANESE)

GAGLIARDI GIAN LUCA (BORGO INCROCIATI)

ASIMI FORTUNATO (CASARZA LIGURE)

GALLIONE LORENZO (CITTA DI COGOLETO)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI ORTONOVO)

MURIALDO LORENZO (LETIMBRO 1945)

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

RAIMONDI EDOARDO (PEGAZZANO CALCIO 2015)

DOCI FLAVIO (PSM RAPALLO)

FANELLI ALBERTO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BAIARDI GIULIO (RICCO LE RONDINI)

FOUSFOS MOHAMMAD ALI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

BERNABO SIMONE (SAN BERNARDINO SOLFERINO)

CAREDDA STEFANO (SAVONA 1907 FBC)

LEONE ANGELO LUIGI (SPERANZA 1912 F.C.)

VALENTINO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

GARZON DANIELE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)