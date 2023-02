Giudice Sportivo, Promozione: tra i tecnici fermati Amirante, Massullo e Boschi

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 12/ 2/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CERIALE PROGETTO CALCIO

Per la condotta dei propri sostenitori i quali a seguito dell'espulsione di un calciatore della propria squadra lanciavano in campo una bottiglietta d'acqua oltre a rivolgere vari insulti all'indirizzo del AA1.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 2/ 3/2023

ROSSANO MICHAEL (SAN DESIDERIO)

RACO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ROSSANO MICHAEL (SAN DESIDERIO)

MASSAGGIATORI AMMONIZIONE (III INFR)

CASALEGGIO ANDREA (SAN DESIDERIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIANOTTI GABRIELE (BAIA ALASSIO CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

AMIRANTE SALVATORE (LITTLE CLUB JAMES)

Al 10' st, su segnalazione dell'AA1, a seguito di una decisione di quest'ultimo protestava e rivolgeva espressioni irriguardose. Alla notifica del provvedimento, reiterava ulteriori espressioni ingiuriose ed irriguardose. A fine gara, si presentava nello spogliatoio riservato ai dd.gg e ivi rivolgeva ulteriori espressioni ingiuriose ed irriguardose con toni minacciosi.

SQUALIFICA PER DUE GARE

MASSULLO GIANFRANCO (VENTIMIGLIACALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

BOSCHI ERNESTO (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIACOBBE ALESSANDRO (SAMMARGHERITESE 1903)

AMMONIZIONE (VI INFR)

AGATA DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PLICANTI LORENZO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

CATTARDICO CRISTIAN (SOCCER BORGHETTO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BUONOCORE ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

OTTOLINI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

CASTAGNA AMERIGO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GRECI PIERFRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MARRA FERRARI MATTEO (SAN DESIDERIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PANE MICHELE (CAPERANESE 2015)

CROCE SAMUELE (CARCARESE)

ANTONELLI DAVIDE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

PESARE FRANCESCO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MAGGIORA ANDREA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

BENINATI GABRIELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BERTANO SIMONE (MAGRA AZZURRI)

CUNEO GABRIELE (MARASSI 1965)

GALIANO MANUEL (NEW BRAGNO CALCIO)

ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)

DELFINO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

GASCO FILIPPO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

MORETTI LUCA (CARCARESE)

CAVALLONE PIETRO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BERTOLI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

TORTORELLI GIORDANO (MAROLACQUASANTA)

VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)

AGATE ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

NEGRO NICOLO (NEW BRAGNO CALCIO)

ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SOCCER BORGHETTO)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

BORTOLAI LUCA (VALLESCRIVIA 2018)

AMMONIZIONE (XII INFR)

PIAZZA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

HAMATI ARTUR (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CROCILLA LORENZO (LEGINO 1910)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

STALTARI SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CAVASSA GIANLUIGI (BAIA ALASSIO CALCIO)

DELGADO GAMARRA OSWALDO S. (BORZOLI)

TURONE FILIPPO RAMON (CELLE VARAZZE F.B.C.)

SCANO LUCA (SAN DESIDERIO)

DE MATTEI ALESSIO (SERRA RICCO 1971)

PANEPINTO FABIO (SERRA RICCO 1971)

SPALLAROSSA TOMMASO (SERRA RICCO 1971)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SOCCER BORGHETTO)

VIOLA SIMONE (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

MANCA FLAVIO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

COSTO DAVIDE (OSPEDALETTI CALCIO)

FERRARI LUCA (OSPEDALETTI CALCIO)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

ESPOSITO ANDREA (SERRA RICCO 1971)

ADDIEGO FILIPPO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BALBI LUCA (CAMPESE F.B.C.)

CAVALLONE GIACOMO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CALLO EDOARDO (LEVANTO CALCIO)

SARPA EMANUELE (LITTLE CLUB JAMES)

LERTOLA SAMUELE (MAGRA AZZURRI)

BOSCHI MATTEO (MARASSI 1965)

BERRUTI LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

PONZO GIOELE (PIETRA LIGURE 1956)

GIGLIO MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FAZIO TOMMASO (BAIA ALASSIO CALCIO)

OTTONELLO ALESSIO (BORZOLI)

PASTORINO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

SALICE GIACOMO (CAMPESE F.B.C.)

PALAGI STEFANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PIERONI ANDREA (FOLLO FOOTBALL CLUB)

DOCI GENTIAN (LEGINO 1910)

MOTTO NICHOLAS (LEVANTO CALCIO)

RIGHETTI DIMITRI (LEVANTO CALCIO)

VENTURA DANIELE (LITTLE CLUB JAMES)

PAPARCONE MATTEO (MAROLACQUASANTA)

BULGARELLI ALESSANDRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SCANDIANI ALFREDO (SAMMARGHERITESE 1903)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

MONARDA FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

GALLO ANDREA (SOCCER BORGHETTO)

MANNELLI FILIPPO (TARROS SARZANESE SRL)

SCHITTZER EDOARDO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

POSSEMATO ANTONIO (BAIA ALASSIO CALCIO)

COSENTINO MATTEO (CAPERANESE 2015)

BURDISSO SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MANCINI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

TRAVAGLINO NICCOLO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

COSTAMAGNA LORENZO (GOLFO DIANESE 1923)

GIGANTE FRANCESCO (MAROLACQUASANTA)

COLAMOREA MIKI (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

GAGGERO FEDERICO (PRAESE 1945)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

DURANTE MATTIA (SAMPIERDARENESE)

FRANCESIA BERTA FEDERICO (SERRA RICCO 1971)