Basket, A2 femminile. Il recupero non sorride all'Amatori Savona, Firenze espugna il PalaPagnini 56-59

SERIE A2

Recupero Giornata 12 Girone Sud

AZIMUT WEALTH MANAGEMENT AMATORI PALLACANESTRO SAVONA 56 – IL PALAGIACCIO FIRENZE 59

10-18 (10-18), 32-33 (22-15), 46-44 (14-11), 56-59 (10-15)

Secondo k.o. consecutivo in casa per le liguri. Firenze va ai gironi di Coppa Italia

Il recupero della dodicesima giornata di campionato va in scena al PalaPagnini ed entrambe le squadre hanno importanti motivazioni: Amatori Savona cerca punti per allontanarsi il più possibile dalle inseguitrici e Firenze ha invece la consapevolezza che la vittoria in Liguria significherebbe approdare alla fase a gironi della Coppa Italia.

Partono meglio le fiorentine che nel giro di pochi minuti piazzano un parziale di 12-2, guidate dai canestri e dalla fisicità della francese Obouh-Fegue. I primi segnali di risveglio delle biancorosse arrivano dopo 5 minuti dall’inizio della partita con Paleari e Picasso precise da dietro l’arco. L’energia e i punti di Gaia Vivalda ridanno respiro all’Amatori che rimane a contatto con Firenze nonostante qualche disattenzione nel finale di periodo (10-18).

Nel secondo quarto le toscane iniziano con grande energia, cercando di procurarsi seconde occasioni grazie ai rimbalzi offensivi; Savona invece prova a correre in contropiede il più possibile ma fa fatica a concretizzare le occasioni create. La tripla di Salvestrini riporta a -4 la squadra di coach Dagliano, ma Firenze colpisce dalla distanza con Capra ed allunga sul +10. Proprio in questo difficile momento della partita, le liguri ritrovano punti ed energie: Paleari mette 10 punti nel giro di tre minuti e riporta così le sue sul -1 al termine del primo tempo (32-33).

Inizio di terzo quarto nel segno di Karolina Pobozy: la pivot dell’Amatori Savona si rende protagonista con giocate difensive ed offensive che permettono alla squadra di casa di mettere la testa avanti a metà parziale. Firenze si affida molto ad azioni individuali e passa diversi minuti senza trovare il bersaglio ma le Pappagalline non riescono ad approfittarne pienamente a causa dei numerosi errori al tiro da distanza ravvicinata. Questo permette alle toscane di rimanere attaccate alle avversarie e chiudere il quarto sotto di 2 punti (46-44).

L’ultima frazione prosegue sui binari dell’equilibrio, ancora una volta però diverse imprecisioni e le palle perse delle savonesi rimettono l’inerzia della gara nelle mani di Firenze che gioca bene sull’asse Capra-Reani. Zanetti si accende in questi ultimi minuti e segna 6 punti in fila guidando Savona fino al -1; il canestro di Rossini e i liberi di Vivalda lasciano immutata la situazione. Il canestro di Capra vale il +3 ospite finale perché negli ultimi 12 secondi rimasti a Savona non riesce il miracolo.

Risultato finale: Amatori Savona 56 – Firenze 59.

Con questa vittoria le fiorentine entrano a far parte delle 8 squadre della serie A2 che si giocheranno il girone di coppa Italia.

Il commento della top-scorer del match Beatrice Paleari al termine della gara: “Una sconfitta di misura che ci dispiace perché abbiamo giocato una buona partita lottando fino all’ultimo, probabilmente ci è mancata lucidità nel finale anche a causa delle scorie della partita di tre giorni fa. Adesso dobbiamo lavorare dal punto di vista mentale e recuperare velocemente anche fisicamente per arrivare pronte alla partita in trasferta contro Umbertide”.

Tabellini:

Amatori Savona:

Ceccardi, Vivalda 10, Ghigliotto ne, Salvestrini 6, Poletti, Lo Re ne, Sansalone, Picasso 6, Paleari 16, Leonardini, Pobozy 10, Zanetti 8. All Dagliano. Ass Cacace, Colandrea, Faranna.

Firenze:

Rossini M., Cremona 9, Obouh Fegue 14, Rossini S. 4, Torricelli ne, Poggio 4, Polini, Reani 9, Capra 11, De Cassan 8. All Corsini.

Arbitri: Rezzoagli e Mammola.