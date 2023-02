Calcio, Seconda Categoria A. Il San Bartolomeo ritira la squadra per protesta, un punto di penalizzazione dopo il match con il Cisano

Cambia la classifica del girone A di Seconda Categoria dopo la pubblicazione delle sanzioni da parte del Giudice Sportivo.

Il San Bartolomeo Cervo è stato infatti penalizzato di un punto in classifica, come si legge nel comunicato della delegazione imperiese. La squadra ponentina ha infatti abbandonato il terreno di gioco a pochi minuti dal triplice fischio finale per protesta nei confronti della direzione di gara.

gara del 12/02/2023

A.S.D. CISANO – A.S.D. SAN BARTOLOMEO CERVO





Il G.S. Rilevato dagli atti ufficiali che la società A.S.D. SAN BARTOLOMEO CERVO ha abbandonato l’incontro in segno di protesta contro le decisioni arbitrali al 49’ del secondo tempo, si delibera:

Di comminare alla società A.S.D. SAN BARTOLOMEO CERVO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;

Di sanzionare la società A.S.D. SAN BARTOLOMEO CERVO con la sottrazione di un punto in classifica;

Di infliggere alla suddetta società l’ammenda di euro 100,00. Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Capitan Roberto Iannolo è stato inoltre squalificato per cinque giornate.

"Espulso per proteste - denota il Giudice Sportivo - e atteggiamento derisorio nei confronti del ddg, richiamava, in qualità di capitano, tutta la squadra a sé e annunciava l'abbandono del campo. Dopo l'uscita dell'intera squadra dal terreno di gioco, continuava a protestare rivolgendo frasi gravemente irriguardose e offensive nei confronti del ddg."

La nuova graduatoria: